Россиянам объяснили, почему шумят шины во время езды. Слишком громкими и издающими гул покрышки могут оказаться не только из-за своего сомнительного качества, но также по ряду самых разных причин. Связаны они могут быть, помимо прочего, с настройками самого автомобиля и его недостаточной шумоизоляцией. О том, на что обращать внимание при выборе покрышек, в беседе с IZ.RU сообщил руководитель управления по работе с импортёрами компании «Газпром Автолизинг» Александр Корнев.

© Quto.ru

Наиболее распространённой причиной постоянного гула от шин является слабая шумоизоляция колёсных арок автомобилей. В этом случае уменьшить посторонний шум поможет точечная обработка, но только если речь идёт о потоках воздуха.

«Однако структурный шум, который передается через конструкцию автомобиля, требует уже комплексной шумоизоляции кузова», — отметил эксперт.

Кроме того, в ряде случаев покрышки могут начать шуметь из-за слишком высокого давления, особенно шипованные. Недокачанные шины, напротив, начинают вибрировать. Именно поэтому следует регулярно проверять состояние шин и придерживаться рекомендаций производителя.

Впрочем, появление посторонних звуков может указывать и на проблемы. Например, разбалансировку колёс или нарушение сход-развала.

При выборе новых колёс эксперт советует изучать их маркировку, в том числе характеристики звуковых волн, указанные на информационном стикере: чем больше волн нарисовано, тем более шумными шины окажутся.

Влияет на гул и тип покрышек, и рисунок протектора — симметричный и с направленными ламелями звучит громче. Самыми тихими считаются фрикционные зимние колёса, летние шины сделаны из более жёстких составов и, как правило, более громкие. Но больше всего посторонних звуков издают внедорожные «зубастые» шины и зимние пипованные с жёсткими боковинами и усиленным каркасом.