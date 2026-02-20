Как за год изменились цены на подержанные пятилетние авто

Эксперты агентства "Автостат" провели исследование и выяснили, как изменились цены на 5-летние легковые автомобили в течение 12 месяцев. Они сравнили средние значения по объявлениям в январе 2025 года и январе 2026-го.

Популярные "корейцы" - Kia Rio и Hyundai Solaris - подорожали на 3,2% и 2,5% соответственно. Volkswagen Polo стал дороже на 7,2%, а Skoda Rapid - на 7,4%. Кроссовер Hyundai Creta прибавил в цене 4,2%, а седан Toyota Camry - лишь 0,9%.

Однако отечественные модели в возрасте пять лет за год, как правило, подешевели. Седан Lada Granta потерял 4,6% от прошлогодней цены, универсал Lada Largus - 2,2%. В семействе Lada Vesta седан стал дешевле на 2,7%, а универсал - на 2,1%.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что доля кроссоверов и внедорожников в России впервые превысила 70% рынка.