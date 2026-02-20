Какие авто до 160 л.с. покупают в РФ

Глава агентства "Автостат" Сергей Целиков представил результаты исследования структуры альтернативного импорта новых легковых автомобилей мощностью до 160 л.с. за период с 1 декабря. В топе оказались такие марки, как Mazda, Skoda, Kia, Toyota, Honda, Volkswagen и Hyundai. У этих брендов достаточно моделей, которые можно привезти по льготному утильсбору.

Безусловным лидером сегмента стал кроссовер Mazda CX-5, на который пришлось более четверти альтернативного импорта. Однако не стоит забывать и о других моделях, которые также пользуются популярностью у россиян. В топ-10 вошли: Skoda Superb - 7%, Toyota Camry - 5,2%, Kia Seltos - 4,7%, Volkswagen Tharu - 3,3%, Nissan Qashqai - 3%, Honda Vezel - 2,2%, Hyundai Tucson - 1,9%, Hyundai Elantra - 1,5% и Skoda Karoq - 1,4%.

Эксперт отметил, что структура ввоза автомобилей претерпела изменения, но судить об общем объеме спроса по двум месяцам пока рано.

Еще один интересный факт: почти три четверти альтернативного импорта (74,3%) автомобилей мощностью до 160 л.с. поступает в Россию напрямую из Китая.

