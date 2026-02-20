Стало известно, что будет с ценами на автозапчасти в России в 2026 году

Как рассказали "Российской газете" в сети автосервисов Fit Service, средняя стоимость ходовых запчастей для мелкого ремонта за период с декабря 2025 по февраль 2026 года выросла умеренно - на 0,5-3%. Но по некоторым импортным и более редким товарам рост был выше среднерыночного.

При этом эксперты отмечают, что поднятие цен не происходит по всей номенклатурной группе, а как точечные корректировки с конца 2025‑го и в течение первого квартала 2026‑го.

"На рынок автозапчастей сейчас одновременно давят несколько факторов: колебания курсов валют, рост стоимости аренды складов и сложной логистики, изменения в налоговой нагрузке бизнеса, а также эффект обязательной маркировки. В сумме эти тенденции могут привести к удорожанию запчастей на 15-20% к концу 2026 года. Но так как поставщики пересматривают прайсы не одномоментно, а постепенно и точечно по отдельным группам товаров, для большинства автовладельцев этот рост будет малозаметен", - поясняет Татьяна Овчинникова, директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service.

В 2026 году сохраняется тренд на смену потребительских предпочтений в пользу запчастей средней ценовой категории. По итогам 2025 года и первого месяца нового года доля сегмента "middle" в продажах достигла 66,7%, что на 1,2 п.п. выше уровня годом ранее. При этом продолжается сокращение доли "оригинальных" запчастей (до 11,1%), а также сегментов "low cost" (до 9,8%) и "премиум" (до 12,5%), что отражает стремление автовладельцев искать баланс между ценой и качеством на фоне общего роста стоимости ремонта.