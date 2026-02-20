Какие автомобили с пробегом в возрасте 5-10 лет реже всего попадают в ДТП

Реже всего в аварии попадают Lada, Renault и Hyundai. Такие данные обнародовала "Автотека". Эксперты сервиса онлайн-проверки истории автомобилей изучили данные в отчетах, чтобы понять, какие автомобили в возрасте от 5 до 10 лет реже всего попадали в ДТП.

В 2025 году доля автомобилей в России без ДТП составила 59%, что на 3,4 пункта выше уровня 2024 года. Наибольшая вероятность встретить подобный экземпляр наблюдается среди моделей Lada, где доля безаварийных автомобилей в 2025 году составила 79% (на 4,9 пункта больше, чем в 2024 году). Далее следует Renault - 67,4% (рост на 4 пункта) и Hyundai - 60,8% (+3,8 пункта). В топ-5 также попали Volkswagen (59,9%, +4 пункта) и Kia (58,7%, +2,8 пункта).

Согласно данным "Автотеки", в топ-5 моделей автомобилей без ДТП вошли: Lada Vesta (доля 79,6%), Lada Vesta Cross (78,1%), Renault Sandero Stepway (71,9%), Hyundai Santa Fe (67,8%) и Volkswagen Passat (67,8%).

Наибольшими темпами увеличивалась доля авто без ДТП марок Lada, прибавив 4,9 процентных пункта. Для Skoda этот показатель повысился на 4,4 пункта, до 54,6%. Доля Nissan, не побывавших в ДТП, увеличилась на 4,3 пункта (58,5%), Mazda - на 4,1 пункта (57%).

Среди крупных регионов по доле машин без ДТП лидерами стали: Камчатский край (80,3%), Еврейская АО (80%), Забайкальский край (76,3%), Приморский край (75%) и Хабаровский край (74,8%).

При этом заметнее всего за год доля авто без ДТП выросла в Еврейской АО (+37,1 пункта до 80%), Хабаровском крае (+22,1 пункта, до 74,8%), Камчатском крае (+21,5 пункта, до 80,3%) и Забайкальском крае (+20,7 пункта, до 76,3%), а также в Магаданской области (+13,4 пункта, до 67,6%).

В общем, понятно, в каких регионах надо искать подержанную безаварийную машину.