Автоэксперт рассказал, почему машину на дороге уводит в сторону

Автоэксперт Попов рассказал, почему машину на дороге уводит в сторону
Член комиссии при правительстве России по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов заявил, что увод автомобиля в сторону чаще всего связан с техническими неисправностями и требует проверки в сервисе.
В беседе с «Татар-информ» эксперт отметил, что одной из основных причин может быть разница в давлении ведущих колёс, а также нарушение регулировки углов установки.
Также лёгкое смещение вправо может быть связано с уклоном дороги, который делают для отвода воды, добавил Попов.
По словам специалиста, при заметном отклонении стоит проверить износ шин, состояние рулевого управления и другие возможные неполадки.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с сайтом «Москва 24» посоветовал воздержаться от поездок на машине в снежную погоду.