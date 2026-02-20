Автоэксперт рассказал, почему машину на дороге уводит в сторону

Член комиссии при правительстве России по безопасности дорожного движения Дмитрий Попов заявил, что увод автомобиля в сторону чаще всего связан с техническими неисправностями и требует проверки в сервисе.

В беседе с «Татар-информ» эксперт отметил, что одной из основных причин может быть разница в давлении ведущих колёс, а также нарушение регулировки углов установки.

Также лёгкое смещение вправо может быть связано с уклоном дороги, который делают для отвода воды, добавил Попов.

По словам специалиста, при заметном отклонении стоит проверить износ шин, состояние рулевого управления и другие возможные неполадки.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с сайтом «Москва 24» посоветовал воздержаться от поездок на машине в снежную погоду.