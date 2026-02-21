НАПИ: запчасти для российских автомобилей за год подорожали до 31%

Грозит тратами: запчасти для российских авто за год подорожали до 31%
Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало средние цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для российских легковых автомобилей на основе данных агрегаторов.
По итогам периода с января 2025 года по январь 2026 года рост зафиксирован по пятнадцати позициям.
Наиболее заметно стоимость задней фары - на 31,3%, колесного диска - на 22,2%, лобового стекла - на 17,9%, заднего крыла - на 13,4%.
При этом по ряду позиций отмечено снижение: решетка радиатора - минус 3,2%, передний бампер - минус 2%, задний бампер - минус 0,8%.
Нулевое движение по ценам - у задней подвески: стоимость за отчетный период не изменилась.
Таким образом, несмотря на точечную коррекцию стоимости отдельных кузовных элементов, в целом страховая корзина оригинальных запчастей демонстрирует восходящую динамику.