Эксперт объяснил, что будет с ценами на автомобили с 1 апреля

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров рассказал "Российской газете", что будет с ценами на машины из параллельного импорта.

© Российская Газета

"С 1 апреля из-за планируемого ужесточения правил начисления утильсбора при ввозе новых иномарок из стран ЕАЭС цены на новые автомобили могут дополнительно вырасти еще на 5-20% одномоментно, без плавного перехода. Для рынка это означает резкое сокращение предложения. Фактически ближайшие недели - это последняя возможность, когда импортный автомобиль можно купить по текущим условиям.

На стоимости локализованных моделей пересмотр правил утильсбора напрямую практически не отразится. Новые требования касаются именно ввоза иномарок из стран ЕАЭС и не затрагивают автомобили, произведенные или собранные в России", - отметил эксперт.

Напомним, с 1 апреля частный ввоз машин из стран ЕАЭC могут приравнять к коммерческому, из-за чего исчезнут схемы более дешевой растаможки.

Ранее в Минпромторге уточнили, что предлагаемое решение не повлияет на тех импортеров, которые заведомо заявляют в документах при ввозе корректную таможенную стоимость автомобиля.