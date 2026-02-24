Эксперт назвал пять иномарок, которые идут из Китая в РФ по выгодной цене

Основатель компании "РоговМобиль" Дмитрий Рогов выделил пять автомобилей, которые выгодно ввезти в Россию из Китая.

© Пресс-служба Volkswagen

В подборку преимущественно вошли популярные модели японского и немецкого производства, возраст которых составляет от трех до пяти лет. Машины оснащены двигателями мощностью до 160 лошадиных сил.

Среди наиболее востребованных россиянами моделей - седан Toyota Corolla, оснащенный 1,2-литровым мотором. Ориентировочная стоимость такого экземпляра составляет около 2 млн рублей. Помимо этого, из Китая активно заказывают BMW X3 последнего поколения. Его цена приближается к 3,2 млн рублей.

Покупатели также проявляют значительный интерес к хэтчбекам Audi A3 и Volkswagen Golf, а также к кроссоверу Volkswagen Tiguan. Эти машины оборудованы 1,4-литровыми турбированными двигателями и оцениваются в диапазоне от 2,2 до 2,5 млн рублей.

В то же время эксперт отметил в разговоре с Motor, что автомобили с базовыми силовыми установками, как правило, предлагаются в упрощенной комплектации. Обычно это подразумевает простой руль без кнопок, тканевые сиденья, кондиционер, механическую регулировку кресел. Кожаный салон, климат-контроль и люк встречаются только у более дорогих версий машин.

Основным недостатком автомобилей, импортируемых из Китая, Рогов назвал отсутствие "зимнего пакета", особенно заметный у моделей Volkswagen и BMW. В лучшем случае владельцы могут рассчитывать на наличие подогрева передних сидений.