Волгоградцам объяснили, для чего необходим знак «Инвалид» на автомобиле
Помимо обозначения водители всегда должны всегда иметь при себе документы, подтверждающие ограниченные возможности здоровья.
Как рассказал портал «Объясняем.рф», специальный автомобильный знак «Инвалид» могут получить инвалиды I и II групп, водители, перевозящие их, а также этот знак действует для транспортировки детей с инвалидностью и инвалидов III группы, если они не могут передвигаться самостоятельно, а также для тех, кто уже получил знак до 1 июля 2020 года.
При этом важно помнить, что за незаконную установку обозначения предусмотрены штрафы. Так, физические лица заплатят 5 тыс. рублей, должностные – 20 тыс., юридические – 500 тыс. рублей. За управление автомобилем с таким знаком тоже предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.
Приобрести знак «Инвалид» можно самостоятельно. Однако в первую очередь необходимо внести транспортное средство в Федеральный реестр инвалидов. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или лично в МФЦ. На одного человека с инвалидностью можно зарегистрировать только одно транспортное средство.
Данный знак дает водителям определенные преимущества. Среди них – отдельные расширенные места для парковки, бесплатная стоянка на местах для инвалидов . Кроме того, на транспорт со знаком «Инвалид» не распространяются действия некоторых запрещающих знаков, а также других при наличии таблички «кроме инвалидов». Помимо этого, автомобилям с таким обозначением разрешено передвигаться по дорогам, на которых запрещено движение автомобилей ниже определенного экологического класса.
Места для инвалидов на парковке также обозначают специальным знаком и разметкой. Обычно они шире и длиннее стандартных мест размещены ближе ко входу в здание.
Бывают случаи, когда такие места заняты автомобилем без специального знака, волгоградцам следет дейстовать в зависимости от ситуации. Если это произошло на парковке у дома, то следует обращаться в управляющую компанию, в общественном месте – в Госавтоинспекцию. Жалобу можно направить через официальный сайт ГАИ, приложив фото или видео.