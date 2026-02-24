Почему содержание Solaris KRX бьет по карману сильнее, чем думают покупатели

Стало известно, сколько реально стоит содержание Solaris KRX.

Эксперты НАПИ подсчитали: владение Solaris KRX за три года выльется в 1,1 млн рублей сверх цены самого автомобиля. При стоимости машины 2,3 миллиона это почти половина. В пересчете на километр – 18,26 рубля. Цифра заставляет задуматься даже тех, кто привык считать траты на бензин и страховку мелочью.

Парадокс в том, что тип коробки передач на итоговую сумму практически не влияет. Механика или автомат – разница копеечная. Основные статьи расходов традиционны: топливо, страховка, налоги, шины и неизбежный ремонт. При годовом пробеге 20 тысяч км в условиях Нижнего Новгорода картина получается максимально приближенной к реальности среднестатистического владельца.

Мотор объемом 1,6 литра и мощностью 123 силы считается достаточно экономичным. Владельцы в отзывах подтверждают: расход держится в районе 8-8,5 литра по городу, на трассе падает до 6. Но даже скромный аппетит не спасает бюджет – ежегодные 365 тысяч уходят вне зависимости от стиля езды.

Выбор нового автомобиля сегодня – это не только поиск идеального соотношения цены и комплектации, но и трезвый расчет долгосрочных перспектив. Solaris KRX, при всей его динамике и управляемости, наглядно демонстрирует: машина требует денег не только в момент покупки, но и каждый день после нее.

