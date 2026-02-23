Названы худшие советчики по ремонту и обслуживанию авто

Самым бесполезным советчиком по ремонту и обслуживанию авто российские водители считают искусственный интеллект. К такому выводу пришли аналитики группы «Ренессанс Страхование» и сети автосервисов Fit Service, опросив 1222 автовладельца из 17 крупных городов РФ. Только 1% респондентов указали нейросети в качестве надежного источника информации. На втором месте с конца – блогеры с 2%.

Напротив, наилучшими советчиками российские автомобилисты считают близких друзей (33%), следом за которыми по популярности следуют представители автосервисов (23%) и автоэксперты (18%). Вообще же сами советы, как таковые, востребованы – 86% опрошенных заявили, что прислушиваются к чужому мнению, когда дело касается машины.

Интересно, что при большом проценте доверия к друзьям, большинство (37%) все же ищут информацию в интернете. Вопросы близким задают 33%, коллегам по работе – 25%. И лишь около 20% (то есть каждый пятый) уповает на квалифицированное мнение сотрудника автосервиса. При этом многие респонденты отметили, что какое-либо вмешательство со стороны может оказаться вредным для автомобиля. 27% сказали, что сталкиваются с плохими советами часто, еще 29% – периодически, а еще 30% повезло – они попадали на горе-экспертов редко.

Каждый третий из тех, кто получал однозначно вредный совет, возмещал его последствия сравнительно скромной суммой – до 50 тысяч рублей. Каждый четвертый (24%) был вынужден компенсировать от 50 до 100 тысяч рублей, а еще 23% – от 100 до 150 тысяч. А наиболее вредоносным оказалось чужое мнение по ремонту или обслуживанию авто (38%) и по выбору автосервиса (27%).