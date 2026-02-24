Выяснилось, насколько долго служат батареи электромобилей

Британские ученые: даже самые старые электромобили сохраняют заряд батареи в 85%. Крупнейшее в Великобритании исследование состояния аккумуляторов подержанных электромобилей показало, что средний уровень их исправности среди машин всех возрастов составляет 95%. Об этом сообщает Auto Express.

© Motor.ru

Специалисты изучили 8 тыс. электромобилей возрастом до 12 лет. Выяснилось, что средний уровень здоровья батарей (SoH) независимо от возраста составляет 95% — это заметно выше 70%, которые производители обычно указывают в гарантиях как порог для замены аккумулятора.

Даже у самых старых электромобилей — в возрасте от 8 до 12 лет — средний уровень здоровья батареи составил 85%. При этом 25% машин этой группы показали результат около 82%, а наиболее ухоженные экземпляры сохранили до 90% исходной ёмкости.

Один из ключевых выводов исследования: пробег далеко не всегда определяет состояние батареи. В компании отметили, что электромобили с пробегом более 160 тыс. километров часто сохраняют 88−95% ёмкости, что ставит под сомнение традиционные методы оценки, опирающиеся на возраст и пробег. Также отмечается, что новый автомобиль с большим пробегом способен сохранить батарею лучше, чем более старая модель, которая ездила меньше.

