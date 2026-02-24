Как «Автотор» собирает немецкие кроссоверы из американских комплектов

Продажи собранных в России BMW выросли почти втрое в 2025 году.

Российский авторынок преподнес сюрприз: продажи новых BMW калининградской сборки в 2025 году взлетели в 2,8 раза, достигнув 145 машин, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД . Цифра скромная по меркам масс-маркета, но для премиального сегмента она символизирует удивительное — производство, казалось бы, умершее после ухода немецкого концерна в 2022 году, продолжает теплиться на мощностях «Автотора». И происходит это вопреки официальной позиции BMW, которая еще в марте 2025 года предупреждала, что не несет ответственности за машины, собранные вне ее производственной сети .

Главная интрига — откуда берутся комплектующие. Как выяснил эксперт Кирилл Чернов, лично осматривавший свежие экземпляры, основой для калининградских BMW служат машинокомплекты, произведенные в США . Именно на американских заводах делаются X5, X6 и X7 для всех рынков, кроме Китая. После доставки в Калининград детали проходят крупноузловую сборку (CKD) — без сварки и окраски кузова, которые выполнены заранее. При этом российская прописка дает неожиданные бонусы: в таких машинах отсутствует сложная система нейтрализации выхлопа AdBlue, а подвеска имеет адаптированные под местные реалии настройки .

Вопрос гарантии остается камнем преткновения. Формально, по закону о защите прав потребителей, покупатель вправе рассчитывать на два года гарантийного обслуживания, и некоторые дилеры эту обязанность признают . Однако российское представительство BMW предупреждает о потенциальных рисках: длительное хранение могло сказаться на свойствах компонентов, а часть деталей, возможно, заменена сторонними аналогами, не предусмотренными заводской спецификацией . Неудивительно, что не все дилеры соглашаются на сделки — многие боятся испортить отношения с дистрибуторами марки .

Что дальше? Собеседники издания не исключают, что сборка продолжится и в 2026 году за счет оставшихся запасов. Гипотетически возможен и ввоз комплектов из Китая — у BMW есть совместное предприятие BMW Brilliance, — хотя концерн официально требует от китайского подразделения «категорически возражать» против любого экспорта в Россию . Парадокс ситуации в том, что на фоне дефицита премиальных авто спрос на калининградские BMW остается высоким: последние партии, по словам экспертов, распродаются мгновенно, несмотря на рост цен из-за утильсбора и НДС .