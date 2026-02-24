Чем удивила обновленная Tesla Model Y

В свое время мощные, стильные, с относительно нормальным запасом хода Теслы перевернули мир электромобилей. Но последние годы инициативу в создании «электричек» перехватили китайцы.

Правда, самым популярным электромобилем в мире остается Tesla Model Y, выпускающаяся с 2020 года. Перед нами – обновленная машина 2025 года, привезенная из Китая.

Tesla Model Y: что изменилось через пять лет

Внешность причесали, добавив световые перемычки спереди и сзади. В салоне же минимализм достиг апогея. С трудом, но мы стали привыкать к зашитым в медиасистему климат-контролю или управлению акустикой. Но не может же эта участь постичь и селектор направления движения?

Еще как может! Чтобы тронуться с места, нужно лезть в экран. На мой взгляд, это перебор – основные органы управления должны оставаться физическими. А то так до руления жестами дойдем…

Руль, что удивительно, круглый – но ни приборной панели за ним нет, ни правого подрулевого переключателя.

Как едет Tesla Model Y

Tesla на ходу – типичная «электричка» с ураганной динамикой. В средней версии Long range с полным приводом два электромотора в сумме выдают 450 сил, с которыми двухтонная Model Y набирает 100 км/ч быстрее пяти секунд.

Но в поворотах погоня за экологией сопровождается одышкой лишнего веса: Model Y встает на дугу достаточно уверенно, хотя и с некоторой тяжестью поступи.

По меркам нынешних электромобилей средний расход 20 кВт·ч на 100 км приличен, однако куда важнее запас хода. Китайские электромобили уже приучили нас к тому, что полтысячи верст – не предел.

Однако батарея емкостью чуть меньше 80 кВт·ч едва позволяет одолеть 400 км. Заявленные 750 км справедливы лишь в идеальных условиях ездового цикла CLTC. Похоже, по удельной емкости на единицу веса китайские ячейки уходят вперед.

Tesla Model Y — автомобиль или гаджет?

Отношение к Тесле меняется, как только перестаешь воспринимать ее как типичный автомобиль. Это скорее один из элементов современного информационного пространства, который в качестве бонуса дарит мобильность, пусть и ограниченную.

Пустой салон внезапно становится уютным. Начинаешь замечать домашние тканевые вставки на передней панели. И бездонный багажник сзади. А центральный экран тут же становится центром вселенной, в который можно закачать всё, что душе угодно.

Чтобы пользоваться всеми благами, не обойтись без перепрошивки, а это 100–150 тысяч рублей. Если не хочется «ломать» родной софт, можно подключить «коробочку» с симкой – это втрое дешевле. Еще бы на дорогу не отвлекаться… Когда там уже полный автопилот подвезут?

Сколько стоит Tesla Model Y

Причина популярности модели Y та же, что у первых Тесл, – это полноценный вместительный электрокар с нормальным запасом хода и большой мощностью. Он не эпатажен, как Cybertruck, но и не скучен: даже светомузыкальные представления может устраивать. И за всё это просят чуть больше трех миллионов!

Правда, в Китае. У нас же средняя Tesla Model Y еще совсем недавно стоила около 6 млн рублей, но с новыми ставками утильсбора обойдется уже в 7,5 млн. Тут логичнее немного доплатить за гибридный Li. У него и официальные поставки, и личный генератор всегда с собой.

* По циклу CLTC.

Благодарим Михаила Кириллова за предоставленный автомобиль.