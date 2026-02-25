Выяснилось, как работает утилизация автомобилей в России

Корреспондент Autonews.ru отправился в один из городов Подмосковья, чтобы на собственном опыте проверить, как в России работают программы утилизации автомобилей, за которые граждане платят миллиарды рублей в виде утильсбора. Картина открылась удручающая: вместо высокотехнологичных предприятий с шредерами и эко-стандартами журналист обнаружил обычный пункт приема металлолома. Весы, рабочие с болгарками, груды чермета и никаких следов цивилизованной переработки.

Приемщик на месте быстро расставил все точки над i: если владельцу нужен официальный документ об утилизации для снятия с учета, это стоит 5 тысяч рублей. Если же сдавать просто как металлолом – услуга бесплатная, но деньги заплатят за вес. Однако есть нюанс: все неметаллические части — стекла, резину, пластик, бамперы — нужно снять самостоятельно. Судьба технических жидкостей тоже остается на совести автовладельца. В неразобранном виде машина стоит в 2–2,5 раза дешевле: вместо 10–15 тысяч можно получить всего 5–7 тысяч из-за «300–400 кг всякой требухи».

Эксперты подтверждают: красивая картинка из западных фильмов не имеет ничего общего с реальностью. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прямо заявил, что «официальной индустрии по утилизации не существует». Старые автомобили либо гниют на помойках, либо уходят на разборку. Затем их снимают с учета под любым предлогом — потеря, угон, «любая форма хороша». Дальнейшая судьба машин неизвестна.

При этом утилизационный сбор, который платят импортеры и производители, давно превратился в обычный налог. Как пояснил заместитель председателя комиссии по безопасности Общественной палаты Александр Холодов, это «экономический рычаг», не имеющий прямой связи с целевыми расходами. В Минпромторге подтверждают: средства от утильсбора направляют на социально-экономическое развитие и нацпроекты в сфере станкостроения и микроэлектроники. А сам ведомство признало, что не может даже подсчитать количество заводов по утилизации — реестры просто не предусматривают такой выборки.

