Автомобильный эксперт Александр Ковалев рассказал "Российской газете", что купить: нового "китайца" или подержанную машину известного бренда.

"Ответ в первую очередь зависит от запросов каждого конкретного человека. Для покупателей, желающих подчеркнуть свой статус, готовых к вложениям в транспортное средство, покупка подержанного автомобиля известных марок зачастую становится единственным выбором. Хотя и среди таких автовладельцев не составит труда найти тех, кто выбрал условный Li Auto вместо BMW. При этом для автомобилистов, для которых машина - это просто средство регулярного перемещения из пункта А в пункт Б, больше подойдет именно новый китайский автомобиль. Китайские машины "новой волны" обладают прогнозируемой надежностью, на них распространяется длительная гарантия, а еще они выделяются высоким уровнем комфорта при перемещении в городской среде", - отмечает специалист.

