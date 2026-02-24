Как сэкономить при покупке нового автомобиля у дилера

Средний чек на новый автомобиль в России вплотную приблизился к отметке в 3,5 млн рублей, а некоторые модели, еще недавно считавшиеся бюджетными, перешагнули психологический порог в 1,5 млн рублей. Но сэкономить от десятков до сотен тысяч рублей все же можно.

Специалисты портала "Автовзгляд" напоминают, что авторынок имеет свои сезонные особенности. Конец квартала и особенно крайний месяц года - это время, когда дилеры стремятся выполнить план продаж. В декабре и январе они часто предлагают выгодные условия, чтобы стимулировать продажи.

Парадокс заключается в том, что самая дешевая базовая версия авто не всегда оказывается самым выгодным вариантом. Дилеры часто предлагают максимальные скидки на так называемые складские запасы - машины в тех комплектациях и окрасках, которые были заказаны ранее, но не выкуплены и уже стоят на площадке.

Такой автомобиль не нужно ждать, он занимает место и требует расходов на хранение, поэтому продавец заинтересован от него избавиться. Если покупатель готов проявить гибкость в отношении цвета кузова или набора опций, экономия может быть ощутимой.

Кстати, льготные условия по кредиту предоставляются прежде всего на электромобили и машины отечественного производства. Для семей с детьми, медработников, педагогов и жителей Дальнего Востока предусмотрены дополнительные субсидии.

Заемные средства могут также стать инструментом экономии, но только при правильном подходе. В некоторых случаях разница между ценой "за наличные" и "в кредит" достигает 150-200 тысяч рублей в пользу покупателя. При этом никто не запрещает погасить заём досрочно, заплатив минимальные проценты и сохранив полученную скидку. Главное - внимательно прочитать банковский договор и убедиться, что в нем нет подводных камней, скрытых комиссий и тщательно замаскированных пунктов, которые могут лишить покупателя всяческой выгоды в конечном итоге.

Еще один способ сэкономить, который часто упускают из виду, - это программы Trade-in. Однако стоит учитывать, что сдавать старый автомобиль в зачет нового выгодно только тогда, когда дилер предлагает адекватную рыночную цену или компенсирует разницу дополнительной скидкой.

В противном случае продажа своей старой машины через проверенные площадки может принести больше денег, хотя и потребует времени и усилий. Оптимальный вариант - получить оценку в нескольких дилерских центрах, сравнить ее с ценами на вторичном рынке и принять решение.

Наконец, не стоит недооценивать силу переговоров. Торг на рынке не только уместен, но и ожидаем. Покупатель, который спокойно, аргументированно и без ультиматумов обозначает желаемую цену, часто получает значительную часть запрошенного.