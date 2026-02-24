Почему растут цены на весенний шиномонтаж

В 2026 году в московском регионе цена за весенний шиномонтаж будет варьироваться от 5 до 10 тысяч рублей, сообщил заместитель генерального директора ГК «Автодом» Роман Тимашов. По словам эксперта, это зависит от местоположения, где проводятся работы, габаритов шин и вида колесных дисков.

© РИА "ФедералПресс"

Как отметил Тимашов, в начале 2026 года цены на услуги шиномонтажа возросли на 5-10 % в связи с ростом затрат у сервисов. Большинство российских автовладельцев меняют шины дважды в год – с летних на зимние и обратно. Стоимость запасных частей в шиномонтаже невелика, но услуги СТО дорожают, пояснил эксперт.

Он добавил, что причины роста расходов также включают налоги (в том числе НДС), возросшую аренду, индексацию зарплат, ремонт и обслуживание импортного оборудования.

Эксперт отметил, что весенний шиномонтаж растянут по времени: часть клиентов торопится установить летние диски из-за шума шипов, другие ждут последнего снега до середины мая. Резкий спрос весной не позволяет заработать, в отличие от осенне-зимнего периода, сказал Тимашов в интервью РИАМО.

Напомним, в 2025 году в России начали действовать новые требования к сезонной замене автомобильных шин. Изменения касаются сроков использования зимней и летней резины, а также вводят штрафы за нарушения.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова