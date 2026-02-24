Как заставить машину расходовать меньше бензина

Эксперты: движение позади фуры на трассе позволит сэкономить топлива на 20%.

© За рулем

Паспортный расход топлива для многих водителей остается недостижимой мечтой, хотя именно эти данные показывают, что любой автомобиль способен быть гораздо экономичнее.

Добиться впечатляющих результатов можно просто изменив привычки за рулем.

Главный враг вашего кошелька на загородной трассе – не расстояние, а скорость. Секрет экономии кроется в понятии «крейсерская скорость», когда баланс между ветром и затратами энергии идеален. До 80 км/ч мотору почти не приходится бороться с воздухом, но как только стрелка ползет выше, аэродинамическое сопротивление начинает расти в геометрической прогрессии. Расплата за лишние 10 км/ч на спидометре – двукратное увеличение аппетита двигателя.

Не менее важно подружиться с коробкой передач и тахометром. Обороты мотора ниже 2000 – вот золотой стандарт для расхода. Современные двигатели настолько эластичны, что позволяют уверенно разгоняться на высшей передаче уже с 60 км/ч. Если вы рано включаете «пятую» или «шестую» и плавно оперируете педалью газа, машина отблагодарит вас не только тишиной в салоне, но и значительными сбережениями в баке.

Опытные путешественники знают еще один хитрый прием: в дальней дороге стоит поискать попутчика в виде большой фуры. На расстоянии 10–15 метров за грузовиком образуется зона пониженного давления, которая буквально затягивает легковушку вперед. Двигаясь в этом воздушном потоке, можно сэкономить до 20% горючего – прием, давно взятый на вооружение велосипедистами в пелотоне.

Но даже манера вождения не поможет, если шины спущены. Рекомендованное давление (чаще всего, 2–2,5 атмосферы) - не просто рекомендация, а рычаг управления расходом.