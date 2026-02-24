Какие плюсы и минусы у BMW X1 с пробегом

Эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев изучил ситуацию на рынке подержанных кроссоверов и выявил лидеров и аутсайдеров по сохранению стоимости. Абсолютным чемпионом стал Honda CR-V, в то время как BMW X5 демонстрирует худшую ликвидность.

Особое внимание специалист уделил компактным кроссоверам в возрасте 8-10 лет. Среди них, по его мнению, выделяется BMW X1 второго поколения. При среднем пробеге 110 тысяч километров цена на этот автомобиль колеблется от 1,5 до 3 млн рублей.

Зиновьев отметил несколько ключевых достоинств машины: полный привод (хотя и 30% предложений - переднеприводные), высокий клиренс 180 мм, вместительный багажник объемом почти 500 литров, качественная защита от коррозии и богатое оснащение, сопоставимое с Audi Q3. Однако главной проблемой остается силовая установка.

Трансмиссии BMW X1, по словам эксперта, надежны: автоматы Aisin выдерживают до 250-300 тысяч километров до капитального ремонта, а робот Getrag имеет схожий ресурс, но требует замены сцепления минимум дважды за этот период.

Однако с моторами ситуация сложнее. Бензиновые турбодвигатели объемом 1,5 и 2,0 литра, а также двухлитровый дизель, по мнению эксперта, слишком сложны и требовательны к условиям эксплуатации. Они подвержены перегреву, нуждаются в качественном топливе и жидкостях, а ремонт этих агрегатов обходится очень дорого.

Эксперт отмечает, что высокая стоимость содержания отпугивает покупателей. Если первых владельцев устраивала ситуация с трехлетней гарантией, то последующие сталкиваются с реальностью: оригинальные запчасти дороги, масла нужны только фирменные, а после 100 тысяч километров требуют внимания подвеска и другие узлы.

