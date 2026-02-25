Сколько будет стоить «переобуть» авто весной в Москве

Стоимость шиномонтажа весной в столичном регионе в 2026 году составит 5–10 тысяч рублей. Об этом рассказал заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов.

Он уточнил, что все зависит от места проведения работ, размера шин и типа колесных дисков.

— ТО (техническое обслуживание) может быть различное по объему, от небольшого (замена масла ДВС) до большого, включающего плановую замену ремня ГРМ, с помпой и роликами, масел в АКПП и мостах, свечей зажигания и тормозных шлангов, — уточнил Тимашов.

Эксперт отметил, что цена, исходя из этих данных, будет очень различаться. Однако средний чек в премиальном сегменте вырос на 10 процентов, а в массовом — на 15, сообщает РИАМО.

Кроме того, средняя стоимость замены зимних шин в 2025 году тоже выросла и составила 35 тысяч рублей, увеличившись на 25 процентов по сравнению с прошлым 2024-м. По данным аналитического центра «Мегамаркет», основными причинами роста цен стали снижение урожая натурального каучука и ограничения в производстве синтетической продукции.

