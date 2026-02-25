Специалисты назвали пять лучших моторов для тюнинга: от 220 до 800 л.с.

При выборе силового агрегата для тюнинга или замены стоит обращать внимание не только на исходную мощность. Решающими критериями становятся надёжность конструкции, наличие запчастей, развитость рынка дополнительного оборудования и лёгкость калибровки. Специалисты составили список из пяти двигателей, которые зарекомендовали себя в дрифте, дрэг-рейсинге и уличных проектах. Об этом сообщает издание speedme.ru.

© Toyota 2JZ-GTE

Турбированная рядная шестёрка Toyota 2JZ-GTE объёмом 3,0 литра выдаёт в базе 275–330 лошадиных сил. Чугунный блок позволяет использовать высокий наддув, а обширный ассортимент комплектующих даёт возможность достигать 600–800 л.с. при грамотной настройке. К недостаткам относят возраст большинства экземпляров и повышенную тепловую нагрузку при экстремальном форсировании.

Другой культовый агрегат — Nissan RB26DETT, рядный шестицилиндровый мотор от Skyline GT-R с рабочим объёмом 2,6 литра. Его заводские 280 л.с. служат лишь отправной точкой для дальнейшей модернизации. Установка турбин и доработка систем охлаждения, топливоподачи и газораспределения позволяют получать 700–800 сил. Однако обслуживание обходится дороже, чем у японского аналога.

Атмосферный V8 GM LS3 объёмом 6,2 литра развивает около 430 л.с. без дополнительных изменений. Его главные плюсы — доступность готовых комплектов для установки и ощутимый прирост мощности после замены распредвала, доработки головки блока и настройки. Благодаря надёжности и высокому крутящему моменту этот двигатель часто выбирают для дрифта и дрэг-рейсинга.

Турбированный двухлитровый Mitsubishi 4G63T, известный по моделям Evo, в стоке выдаёт примерно 280 л.с. Он отлично реагирует на увеличение наддува, модернизацию топливной системы и перепрошивку. Для поддержания работоспособности требуется тщательное обслуживание, особенно контроль состояния масла и ремней.

Компактная атмосферная «четвёрка» Honda K20A объёмом 2,0 литра развивает до 220 л.с. в спортивных версиях. Её популярность для замены объясняется малыми габаритами, высоким ресурсом и возможностью комбинации с другими агрегатами серии. Без турбины потенциал ограничен, но для уличных и трековых автомобилей это один из лучших вариантов по соотношению цены и результата.

Каждый из этих моторов подходит для определённых задач. Например, для дрэг-рейсинга часто выбирают LS3 или 2JZ из-за высокой мощности и доступности решений. В дрифте предпочтение отдают 2JZ или LS-серии за тягу и надёжность, а RB26 — если важен культовый статус. Для бюджетных уличных проектов подойдут K20A или умеренно форсированный 4G63T. Стоит помнить, что увеличение мощности почти всегда сокращает ресурс, поэтому лучший двигатель — тот, который соответствует цели и бюджету.