Эксперты назвали модели, которые чаще всего провоцируют ДТП

Эксперты страховой компании «Согласие» проанализировали статистику страховых случаев по ОСАГО за 2025 год и выяснили, водители каких машин чаще всего становятся виновниками аварий. Абсолютным лидером антирейтинга стала Lada — на долю отечественного автопрома пришлось почти 22% всех ДТП. То есть каждая пятая авария в России случается по вине водителя «Лады».

Если копнуть глубже и заглянуть в модельный ряд, картина становится еще занятнее. Самой аварийной моделью признана Granta. За ней пылят по дорогам представители семейства Samara, Priora и, конечно, легендарные «Жигули» — все как один, от «копейки» до «семерки». И только после этой классики советского и российского автопрома в статистике появляется Vesta. Видимо, новые технологии все-таки учат аккуратному вождению.

Дальше по списку идут массовые, бюджетные иномарки. Самыми аварийными среди них стали корейская Kia Rio, японская Toyota Corolla и вновь корейский Hyundai Solaris.

При этом в топ-10 самых аварийных марок не попало ни одного китайского бренда. Haval занял лишь 11-е место, Chery — 15-е, Geely — 20-е. Впрочем, это объясняется не столько осторожностью водителей, сколько сроком эксплуатации: массовые продажи китайских автомобилей в России начались всего 3–4 года назад, тогда как Lada и другие лидеры рейтинга ездят по дорогам десятилетиями.

Топ-10 марок — виновников ДТП в 2025 году:

Так что, если в зеркале заднего вида вы видите приближающуюся Granta или «шестерку», возможно, стоит чуть сбавить скорость и пропустить — пусть едут по своим делам. А статистика «Согласия» лишний раз напоминает: за рулем важно не то, сколько лошадей под капотом, а кто сидит за рулем.