Ничего не понятно, но очень интересно: длительный тест-драйв "Газели NN"

Как так? Откуда взялась Газель NN и куда делась Газель Next, которая терпела наши не самые заботливые руки полтора года? Вопросы вполне справедливые, а ответы на них совершенно очевидные: всё-таки машину поколения NN с мотором семейства G 2,5, новой 6-ступенчатой коробкой передач и кучей доселе невиданной в нижегородских автомобилях электроники тестировать интереснее, чем проверенный временем и доведённый до разумной меры совершенства Next. Поэтому было принято волевое решение вернуть эту машину на завод и забрать оттуда Газель NN, цифровую по самое не балуй и щедро нафаршированную современными опциями, которые есть даже не в каждой легковушке бюджетного класса.

© Колеса.ру

Сначала – Next, потом – NN

Давайте всё-таки закончим с Некстом. Так как ездить на нём выпало только автору этих строк, то накатать за полтора года хотя бы сто тысяч пробега не удалось: для машины, которая используется в семье, это слишком много. Поэтому вернул я её с пробегом чуть меньше пятидесяти тысяч километров, мизерным для коммерческого транспорта и не самым маленьким для семейного автомобиля. Когда я отдавал Некст представителю завода, то с трудом сдерживал слёзы. Не могу сказать, что эта «газелька» была идеальным автомобилем – идеал всё-таки недостижим. Но она оказалась какой-то душевной и тёплой, отчего стала чуточку родной. С момента промежуточного отчёта на пробеге чуть больше 30 тысяч километров и до возвращения на родину в Нижний Новгород с машиной ничего не произошло: она так и не начала ломаться, исправно возила меня не только по городу, но и по стране. Да-да, по стране: мы на ней успели летом съездить из Санкт-Петербурга в Башкортостан, вернуться домой, сгонять в Волгоград, а потом – ещё и на Чёрное море.

Оказалось, что проехать на Нексте за один присест тысячу километров – это не так уж сложно, а обжорством он не страдает. Да и не подводит, поэтому катался я на нём с удовольствием. Но, как уже говорил в последнем материале, жалел об отсутствии шестой передачи, а на любую машину с кондиционером смотрел с томным вожделением, как дама чуть старше бальзаковского возраста на волосатую грудь Стаса Михайлова. Поэтому хотя и сдерживал слёзы, но менял Next на NN с удовольствием: всё-таки в новой машине есть не только шестиступка и кондиционер, но и многое другое, чего в предыдущей «газельке» не было либо по причине не самой богатой доставшейся мне комплектации, либо потому, что в Нексте этого быть не могло в принципе. Например, датчиков дождя и света, светодиодных фар или кнопки пуска двигателя, которые появились только у NN. Кстати, я не стал менять машину в Питере, а поехал прямо на завод, что дало возможность не только лишний раз побывать в Нижнем Новгороде и посмотреть, как эти машины там производят, но и сразу проверить, чем на трассе отличаются автомобили семейств Next и NN. А отличаются они значительно.

Тот же комби, только в профиль

Напомню, что Некст у нас был с семиместным кузовом комби, стандартной базой и высокой крышей. Новый NN – точно такой же семиместный высокий комби, хотя сейчас есть «газельки» и со средней крышей, полным приводом и односкатным задним мостом. Однако хотелось сравнить максимально близкие по конфигурации машины, поэтому выбор пал на точно такую же Газель такого же белого цвета, но нового поколения.

Внешне отличить NN от Next проще всего спереди: у машин этого поколения новые светодиодные фары и ПТФ, другие решётка и бампер, и всё это вместе выглядит, конечно, современнее, чем у Next. Сбоку можно заметить и другой профиль капота, новые крылья, зеркала заднего вида и оперение арок передних колес, а сзади – иное расположение личинки замка двери фургона. При этом кому-то может показаться, что принципиально ничего не изменилось, но это глубоко ошибочное предположение: NN другой по своей сути, и его главное отличие – новая электронная архитектура платформы. Но об этом мы поговорим чуть ниже.

Если открыть боковую сдвижную дверь и заглянуть на второй ряд, никаких отличий от Next вы не увидите – тут всё то же самое. Четыре места, возможность откинуть спинки сидений и получить полутораспальную кровать длиной 1,9 метра, рундуки под сидушками, 12-вольтовая зарядка, порт USB, подстаканник, два откидных столика на спинках передних пассажирских кресел. И как показывает практика Некста, эти четыре места удобнее, чем могут показаться. Впрочем, их оценка – дело индивидуальное.

Спереди отличий намного больше. Начать стоит с того, что теперь нет необходимости ковыряться ключом в личинке замка – достаточно просто подойти к машине с брелоком кармане, нажать маленькую кнопочку под ручкой и открыть дверь. Ну или открыть её кнопкой с брелока – кому как нравится. Я проехал на этой машине пять с небольшим тысяч километров и уже забыл, как этот брелок выглядит: он просто лежит у меня кармане. Потому что для запуска мотора ключ тоже теперь не нужен – есть кнопка старта. Правда, система иногда не может распознать ключ, немного на это ругается, но ничего страшного в этом нет: нажимаешь кнопку старта ещё разок, и всё заводится и едет.

Передняя панель по сравнению с Некстом стала заметно современнее. Тут больше нет массивных «крутилок» отопителей (их два), а вместо них появились аккуратные кнопочки. Много кнопочек, потому что оснащение у нашей машины богатое. Есть обогрев не только боковых зеркал, но и лобового стекла, кнопка включения догревателя Binar, отключения системы курсовой стабилизации, кнопки центрального замка, отдельно – запирания дверей фургона, включения подсветки в фургоне, обогрева передних сидений (причём жарят они не только филейную часть, но и спины водителя и пассажира) и принудительной регенерации сажевого фильтра. В общем-то, нам всё это знакомо уже давно: впервые мы покатались на машине с такой панелью ещё в 2023 году, и это был Соболь NN. У «газельки» этого же семейства всё ровно то же самое, поэтому в этом плане никаких открытий не было: всё знакомо, а главное – приятно на вид. На ощупь, может, не так приятно, но в коммерческой машине на первом месте должна быть практичность, поэтому не самый дорогой на вид, но износостойкий пластик – для Газели самое то. Главное, что всё сделано удобно, собрано прилично, а уж по поводу комплектации даже говорить не приходится: тут всё на уровне импортных малотоннажников, а может, даже чуть лучше.

Передние сиденья NN отличаются от сидений Некста: тут появился откидной столик между водителем и правым пассажиром, а кресло водителя получило целых 18 регулировок, включая настройки жёсткости подрессоренного сиденья под вес водителя, длины подушки кресла, угол её наклона, наклона всего кресла, наклона спинки и высоты поясничного подпора. Если всё отрегулировать, как положено, можно почувствовать себя как минимум царём во дворце. Впрочем, я эти ощущения тоже отлично помню по Соболю NN – кресла у обеих машин тоже одинаковые. По поводу мест для хранения мелочи и документов и разнообразных портов USB спереди даже говорить не будут: во-первых, мы об этом уже рассказывали и тут, и тут, а во-вторых, их больше, чем родственников у жены – замучаешься перечислять.

Теперь осталось изучить грузовой отсек. Тут отличий от Некста нет: те же 7,5 кубометров объёма (2400×1860×1927 мм), обивка боковин и настил пола из ламинированной влагостойкой фанеры, такелажные петли, с помощью которых можно зафиксировать груз. Однако одно существенное отличие от Некста я заметил: если у него можно было включить освещение фургона только при включенном зажигании, то в NN это ненадолго можно сделать всегда. И это намного удобнее, потому что АКБ подсветка не высадит (она сама потухнет через некоторое время), а вот что-то быстро найти при свете даже одного, но яркого плафончика намного проще.

Ну и, наконец, самое интересное – мотор и коробка передач. Про связку ушедшего от нас дизеля Cummins ISF 2,8 и старой 5-ступенчатой коробки передач на Газели писали многие, а вот как ведёт себя парочка из мотора семейства G 2,5 и 6-ступенчатой коробки почему-то упорно молчат. А у нас как раз такая комбинация, хотя напомню, что на малотоннажных машинах автозавода могут быть ещё и ульяновские бензиновые и газобензиновые 2,7- и 3-литровые моторы Evotech. У нас же – дизель G51С мощностью 149,6 л.с. и с максимальным крутящим моментом 420 Нм. На нашем тестовом Нексте использовался другой мотор этого же семейства – G21A. Это был самый простой мотор Евро-2 без EGR и сажевого фильтра (что лично меня устраивало полностью), но при этом с моментом 330 Нм. Сейчас таких дизелей нет – это была временная мера. Зато локализация моторов G51A для семейств Next и City с пятиступенчатой коробкой передач, G51B для Валдая 8, G51С для Соболей NN и Газелей NN с шестиступкой и G51D для автобусов Citymax 8 идёт полным ходом. На нашей машине есть уже и EGR, и сажевый фильтр, так что посмотрим, как всё это добро будет вести себя через год – два.

Всё по-другому

За что я ценил Next – это за его прямолинейность и честность. Нужно ехать – сел, повернул ключ, включил вторую и поехал. Ну или попёр, если погода плохая. NN совсем другой – он парень сообразительный, хоть и с характером. Во-первых, наличие экологических систем, электронной педали газа и всяких плюшек в виде обогревов всего подряд заставляют хотя бы немного прогревать мотор и греться самому. Это с одной стороны комфортнее, с другой, зимой приходится чуть дольше ждать, пока двигатель прогреется. А так как он дизельный, греть приходится с «бинаром», работающим в режиме догревателя. Можно, конечно, поставить его на таймер и прогреть мотор заранее, но оставим это развлечение на сильные морозы: пока у нас не было холоднее -18 градусов, необходимости в этом нет. Впрочем, в эти самые -18 мотор запускается проще, чем на Нексте. Точнее, точно так же, как и в +18: нажал кнопку – он сразу запустился. Какая-то мистика, потому что на предыдущей машине надо было или ждать окончания работы свечи накала, либо пользоваться «бинаром».

Забавно при прогреве наблюдать за показанием вольтметра на бортовом компьютере. Просадки напряжения практически нет при включении всех потребителей, кроме очень мощного обогрева ветрового стекла. С ним напряжение с 14,2 В падает до 12,4, при этом обороты поднимаются. Честно говоря, видеть такое значение напряжения мне не хочется, поэтому пользовался обогревом только два раза. Несомненный плюс – скорость, с которой ледяная корка пропадает со стекла. Буквально пару минут – и всё чисто, обогрев можно выключать.

Наличие центрального блока управления электрооборудованием BMS сделало возможным установить системы, которых раньше на Газели быть не могло: динамической стабилизации ESC, помощи при трогании на подъём НSA, ассистента дотормаживания BAS, антипробуксовочной системы и многого другого, с чем получился прямо-таки жирный автомобиль. И что радует, всё это хозяйство работает. На этой машине уже не получится нечаянно зайти в поворот боком или откатиться назад при трогании в горку. Даже поездки по трассе в метель стали скорее спокойными, чем весёлыми. Хотя при этом должен отметить, что некоторые ошибки иногда на БК выскочить могут, например, – загадочного «блока кузовной электроники». Но виновником их появления, судя по всему, была незакрученная минусовая клемма аккумулятора.

В снегопады очень радует наличие электронной блокировки заднего дифференциала. Если на Нексте, где его у нас не было, приходилось помнить о том, что ездишь на заднеприводном грузовом автомобиле, и не парковаться в сугробах, то на NN в этом отношении всё намного проще: на первой или задней передаче с блокировкой машина прёт по снегу с упорством страстного быка, увидевшего симпатичную коровку. Чувствуется, что и тяги у мотора больше: всё же 420 Нм – это не 330.

NN заметно тише, особенно это заметно на скорости. Причина не только в другой шумоизоляции, но и в наличии шестой передачи: если на Нексте на скорости 100 км/ч приходилось крутить мотор до 2600 оборотов, то на NN с шестиступкой на этой же скорости всего 2100 оборотов. Разумеется, ехать стало комфортнее. И экономичнее, но на этом вопросе нужно остановиться подробнее.

Любой, кто в школе посещал уроки физики, знает, что энергия не может получиться из ничего. И это значит, что чем больше у мотора крутящего момента, тем больше ему нужно топлива. И вот если расход солярки у Некста в первую очередь зависел от скорости (литров 14 при 120 км/ч и около 8 – при 70), то у NN он больше зависит от того, как топтать педаль газа. В городе он ест не меньше Некста, несмотря на 6-ступенчатую коробку передач. Зато на трассе он получается экономичнее, хотя для этого нужно ехать с умом. Средний расход у меня получился чуть ниже (зимой в смешанном цикле – в пределах 12 литров), чем на Next, но если ездить по городу с частыми остановками и разгонами, то меньше он не будет – получатся те же самые 12,5-13 литров на 100 км/ч. Осенью, когда не было необходимости часто прогревать машину, городской топливный аппетит не поднимался выше 11,5 литров, а смешанный держался на уровне 10-10,5 литров. Зато на трассе он всегда был ниже, чем у Некста с пятиступкой, почти на литр, а иногда – и больше. Одним словом, всё будет зависеть от того, как ведёт себя водитель, и в любом случае сочетание мотора G51С с 6-ступенчатой коробкой получилось весьма экономичным. Посмотрим, как изменится расход после пробега тысяч в 20 километров: на Нексте он к этому порогу немного снизился.

Первые три передачи у шестиступки довольно короткие, но так как трогаться всё равно можно со второй, никаких неудобств это не доставляет. Учитывая, что дизель хорошо тянет уже приблизительно с 1200 оборотов, сильно крутить его не приходится. Хотя, например, на прямой четвёртой передаче уверенное нажатие на педаль газа невольно заставляет вспоминать всякие слова из разряда «наваливать», «гайсать» и даже «ничего себе, как я удивлён» в грубой обсценной формулировке.

* * *

Какие предварительные выводы можно сделать? NN не хуже и не лучше Некста. Он просто другой. Само собой, он удобнее, комфортнее, умнее и, скорее всего, безопаснее благодаря наличию множества активных систем и потрясающих светодиодных фар. Но былой простоты у него не осталось, и с ним желательно «подружиться»: послушать, что говорит его мотор, почувствовать, как машина реагирует на нажатие педалей, договориться о том, в каком режиме хочется ездить – агрессивном, но не самом экономичном, или спокойном, но не бьющем по карману. Скажу честно: общий язык с NN я искал дольше, чем с Next. И вроде бы его нашёл. Ну а о чём мне на этом языке расскажет «газелька» в будущем, мы обязательно изложим в следующих публикациях о нашем длительном тесте этого, как мне кажется, интересного автомобиля.