Минус 2,3 секунды до сотни и дизельный мотор: что нового в Haval H7 и H9

Компания Haval обновила сразу две ключевые модели для российского рынка. Кроссовер H7, дебютировавший лишь год назад, получил более форсированный двигатель, а из комплектаций остались только две самые ходовые. Рамный внедорожник H9, напротив, модернизирован более основательно: у него пропал дизельный мотор, зато бензиновый стал мощнее. Подробнее об этих изменениях, -- в материале журнала Motor.

Haval H7: больше мощности

Главное изменение — под капотом. Вместо прежнего мотора 4N20 мощностью 192 силы (320 Нм) теперь устанавливается агрегат 4N20A. Это тот же 2.0-литровый турбомотор, но в форсированной версии: мощность выросла до 231 л.с., крутящий момент — до 380 Нм.

Производитель заявляет, что с новым двигателем и 7-ступенчатым «роботом» 7DCT (с двумя «мокрыми» сцеплениями) кроссовер разгоняется до сотни за 7,8 секунды — это на 2,3 секунды быстрее дореформенной версии. Паспортный расход топлива в смешанном цикле снизился с 9,7 до 9,0 литра на 100 км. Экологический класс мотора повышен с «Евро-5» до «Евро-6», в приводе ГРМ по-прежнему используется цепь.

Техника и внедорожный арсенал

Смена силового агрегата не повлекла изменений в конструкции шасси. H7 базируется на модульной платформе L.E.M.O.N. (унифицированное шасси Great Wall). Передняя подвеска — стандартный McPherson, сзади — «многорычажка». В списке стандартного оборудования значится блокировка заднего межколесного дифференциала с электронным управлением (гидроподжимная многодисковая муфта), что для кроссоверов все еще редкость.

Трансмиссия — подключаемый полный привод Torque-On-Demand с электронно-управляемой муфтой подключения задних колес. Из девяти предустановленных режимов движения четыре посвящены бездорожью (грязь, песок, трава/гравий и отдельный режим «Бездорожье»). Геометрическая проходимость осталась прежней: дорожный просвет — 200 мм, угол въезда — 24 градуса, съезда — 30 градусов. Haval H7 сертифицирован для буксировки прицепа массой до 1,5 тонны (с тормозами).

Кузов и адаптация

Габариты не изменились: длина 4705 мм, ширина 1908 мм, высота 1780 мм. Колесная база — 2810 мм. Существенных внешних изменений с момента дебюта в 2025 году не произошло: круглые светодиодные фары, массивная решетка и обилие неокрашенного пластика по низу кузова. Но решетка радиатора и оконтовка стекол теперь черные — отказ от хрома стал частью российской адаптации.

Инженеры заявляют об усиленной антикоррозийной обработке кузова, аккумуляторе увеличенной емкости (70 А·ч) и бачке омывателя на 4,5 литра. Среди специфических для России решений — блок физических кнопок на передней панели (сохранен по просьбам покупателей) и регулировка передних ремней безопасности по высоте.

Мультимедиа и салон

Внутри основные изменения касаются цифровых сервисов. Впервые на моделях Haval появился онлайн-сервис VK Видео. Мультимедийная система с 14,6-дюймовым экраном по-прежнему базируется на платформе «Яндекс Авто» с картами, музыкой и аудиокнигами, но теперь добавлена функция персонализации: можно настраивать виджеты на главном экране («Смарт Виджет») и выводить плавающий курсор с текущей скоростью.

За работу онлайн-сервисов отвечает телематический модуль с ежемесячным лимитом 4 ГБ (дальше — либо Wi-Fi, либо плата). Бесплатный пробный период доступа к мультимедиа составляет три месяца с момента продажи.

Интерьер сохранил прежнюю архитектуру с вертикальной передней панелью. Цветовых решений два: черный потолок в любом варианте, сиденья — либо черная экокожа, либо терракотовая (комбинация экокожи и натуральной кожи для топ-версии).

Комплектации и цены

Линейку сократили с трех до двух комплектаций — для упрощения выбора. Остались только полноприводные версии. 4WD Premium (от 4 млн рублей): светодиодная оптика, 18-е диски, двухзонный климат-контроль, подогрев всего (сиденья, руль, лобовое стекло, форсунки), вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора («прозрачный капот»), адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и контроля слепых зон, бесконтактное открывание багажника.

4WD Tech Plus (от 4,2 млн рублей): добавляет панорамную крышу с люком, проекционный дисплей, аудиосистему с сабвуфером (10 динамиков), электропривод пассажирского сиденья, автопарковщик с памятью траектории на 50 метров и 19-дюймовые колеса.

Багажник во всех версиях — 483 литра (при разложенных сиденьях второго ряда). Задние сиденья складываются в пропорции 60:40, образуя объем 1362 литра.

Haval H9: теперь без дизеля

Самая интересная модификация до российского рынка не доберется, и виноват в этом не Great Wall, а регуляторная политика. На фоне резкого роста утильсбора и подорожания топлива продавать дизельный H9 стало невыгодно.

В компании привели цифры: в 2024 году утильсбор на дизельный H9 составлял 845 тысяч рублей, а в 2026-м он превысил 2,3 млн рублей. Для бензиновой версии сбор тоже вырос, но с 301 тысячи до 953 тысяч рублей. Выбор очевиден.

Дизельное топливо с 2024 года подорожало с 48 до 72 рублей за литр, бензин за тот же период — с 48 до 68 рублей. Доля продаж дизельных машин с 15% в 2018 году упала до 1% в 2026-м. В Haval решили не рисковать.

Поэтому обновленный H9 предлагается в России исключительно с бензиновым двигателем (218 л.с.) и 8-ступенчатым «автоматом». Пострадала прежде всего тяга: бензиновый агрегат выдает 380 Нм против 480 Нм у дизеля.

Внешние изменения

Дизайн H9 стал сдержаннее. Решетка радиатора лишилась серебристой отделки — теперь она серая. Расширители колесных арок выполнены из неокрашенного черного пластика: это практичнее, так как покрытие меньше боится сколов на бездорожье. Цветовая гамма пополнилась новым оттенком «Атласный Селенит» (серый металлик). В салоне для некоторых комплектаций стал доступен черный потолок.

В комплекте с автомобилем теперь идет три ключа: два смарт-ключа и один механический. Последний нужен для удобства эксплуатации навесного бокса на пятой двери — им можно открыть как сам бокс, так и двери автомобиля.

Мультимедиа и софт

Главное техническое обновление — интеграция платформы «Яндекс Авто» в штатную мультимедийную систему с 14,6-дюймовым экраном. Водителю доступны «Яндекс Карты» с учетом пробок и предупреждениями о камерах, «Яндекс Музыка» с персональными плейлистами и «Яндекс Книги» с аудиокнигами. Сервисы синхронизируются через Яндекс ID, навигация дублируется на цифровую приборную панель. Карты можно скачивать и использовать офлайн.

Появилась функция обновления ПО «по воздуху» (OTA): прошивку мультимедийной системы теперь можно обновлять дистанционно без визита к дилеру. Голосовой ассистент (собственная разработка GWM) распознает более 800 команд и управляет примерно 150 функциями — от климат-контроля до активации камер и проекционного дисплея. Система различает, с какой стороны подан голос, и имеет шумоподавление.

Для владельцев дорестайлинговых машин

В Haval обещают, что владельцы H9 предыдущего модельного года смогут доустановить цифровые сервисы (платформу «Яндекс Авто» и голосового ассистента) у официальных дилеров. О дате старта продаж будет объявлено дополнительно, но цены уже известны: комплектация Elite оценивается в 4,7 млн рублей, версия Premium — в 5,2 млн рублей.