Чем грозит снег на номере автомобиля

Водитель может лишиться прав за прилепленный на номер автомобиля снежок. Об этом напомнил ТАСС адвокат Сергей Радько. Но только в том случае, если будет доказано, что сделано это умышленно.

© Российская Газета

Дело в том, что в части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено суровое наказание тем, кто управляет авто с видоизмененными или оборудованными материалами, которые позволяют скрыть номер. Наказание предусматривает штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на 1 - 3 месяца.

Еще в 2019 году в постановлении Пленума Верховного суда № 20 было разъяснено, что считать такими "материалами". Это не только изолента, которая подделывает букву или цифру. Это могут быть и осенний листик, прилипший к знаку, и кусок грязи, закрывающий номер, и снежок.

Довольно часто наши водители стали пользоваться такой уловкой, чтобы избежать штрафа с камеры. Вся машина вымыта до блеска, а номер покрыт слоем грязи или на нем висит снежный ком. Конечно, человек может въехать в сугроб бампером, на регистрационный знак налипнет снег, но в правилах дорожного движения четко прописано, что водитель перед выездом обязан проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации. Состояние регистрационного знака к этому тоже относится.

Кроме того, некоторые водители действительно специально замазывают номера. Для этого в продаже есть даже баллончики с искусственной грязью и снегом. Причем особенно популярны такие методы были у тех, кто ездил по платным дорогам, пока ГК "Автодор" и Госавтоинспекция не начали устраивать рейды по выявлению таких машин.

Но если водителю удастся доказать, что грязь или снег на номер попали случайно, то максимум, что ему грозит - штраф 500 рублей, а то и вовсе предложение устранить данную неисправность на месте.