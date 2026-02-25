$76.6390.58

Адвокат Сергей Радько напомнил, чем грозит снежок на номере автомобиля

Российская Газета

Водитель может лишиться прав за прилепленный на номер автомобиля снежок. Об этом напомнил ТАСС адвокат Сергей Радько. Но только в том случае, если будет доказано, что сделано это умышленно.

Чем грозит снег на номере автомобиля
Дело в том, что в части 2 статьи 12.2 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрено суровое наказание тем, кто управляет авто с видоизмененными или оборудованными материалами, которые позволяют скрыть номер. Наказание предусматривает штраф 5 тысяч рублей или лишение прав на 1 - 3 месяца.

Еще в 2019 году в постановлении Пленума Верховного суда № 20 было разъяснено, что считать такими "материалами". Это не только изолента, которая подделывает букву или цифру. Это могут быть и осенний листик, прилипший к знаку, и кусок грязи, закрывающий номер, и снежок.

Довольно часто наши водители стали пользоваться такой уловкой, чтобы избежать штрафа с камеры. Вся машина вымыта до блеска, а номер покрыт слоем грязи или на нем висит снежный ком. Конечно, человек может въехать в сугроб бампером, на регистрационный знак налипнет снег, но в правилах дорожного движения четко прописано, что водитель перед выездом обязан проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации. Состояние регистрационного знака к этому тоже относится.

Кроме того, некоторые водители действительно специально замазывают номера. Для этого в продаже есть даже баллончики с искусственной грязью и снегом. Причем особенно популярны такие методы были у тех, кто ездил по платным дорогам, пока ГК "Автодор" и Госавтоинспекция не начали устраивать рейды по выявлению таких машин.

Но если водителю удастся доказать, что грязь или снег на номер попали случайно, то максимум, что ему грозит - штраф 500 рублей, а то и вовсе предложение устранить данную неисправность на месте.