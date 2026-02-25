Обязаны ли покупатели новых авто проходить "нулевое ТО"

Многие дилеры автомобильных марок в России требуют обязательного прохождения ТО-0 (ранее первичное обслуживание) под угрозой лишения гарантии. Юристы рассказали "Российской газете", как потребителю отстоять свои права.

© Российская Газета

Под так называемым "нулевым ТО" (техобслуживание)" понимают первую сервисную проверку и перовое обслуживание автомобиля после покупки. Как правило, такие сервисные работы проводятся спустя короткий пробег, обычно через 1000-3000 км и не позднее чем через три месяца после покупки новой машины. В зависимости от марки авто это обслуживание может быть частью регламента производителя, но может считаться и необязательным.

В целом такие процедуры являются полезными для продления срока службы автомобиля, поскольку на сервисе проверяется корректность работы всех систем и устраняются последствия обкатки двигателя и других узлов. Однако правда и то, что в ряде случаев дилеры требуют обязательного и своевременного прохождения "ТО ноль", угрожая в лишении гарантии при отказе. Например, нередко заявляется, что пропуск нулевого ТО может привести к отказу в гарантийном ремонте, если поломка будет связана, к примеру, с несвоевременной заменой масла.

Юрист в сфере гражданского права, налогового права и арбитражного процесса Наталья Тарасова дала четкие пояснения:

"Требование дилера к автовладельцам по прохождению нулевого ТО незаконно, если оно не предусмотрено договором купли-продажи или сервисной книжкой автомобиля".

Лишение гарантии за выбор независимого сервиса - это, по ее словам, также прямое нарушение".

"Дополнительно, - уточняет специалист, - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" трактует ТО как регламентные работы по поддержанию работоспособности, где выбор исполнителя остается за владельцем".

Она подчеркивает, что отказ в гарантийном ремонте возможен исключительно при доказанной вине потребителя.

"Дилер обязан предоставить экспертизу, подтверждающую, что неисправность возникла из-за некачественного стороннего ТО или неподходящих компонентов (например, масла не по вязкости или нарушения технологии). Без таких доказательств отказ незаконен. Практика показывает: при наличии чеков и актов от сервиса суды в 80% случаев встают на сторону потребителя", - информирует юрист.

Независимый эксперт в сфере транспортной логистики Иван Амелькин рекомендует автовладельцам не принимать на веру угрозы сервисных центров о том, что при игнорировании ТО якобы автоматом теряется гарантия на машину.

"Пугалки про полное снятие с гарантии - это любимая байка дилеров для доверчивых клиентов. С юридической стороны такого понятия просто нет. Никто не может аннулировать гарантию на всю машину целиком. Если вы не приехали менять масло на двух тысячах пробега, а у вас через месяц перестал работать кондиционер или отвалился молдинг, отказать в ремонте вам не имеют права. Дилер обязан доказать, что поломка случилась именно из-за того, что вы пропустили это обслуживание", - заметил эксперт.

В то же время он не считает, что не приезжать на нулевое ТО - в интересах клиента.

"Я бы посмотрел на этот вопрос с технической стороны, потому что сейчас на рынке в основном китайские и наши машины, а это, к сожалению, другая культура производства. В двигателе после сборки может оставаться стружка, идет активная притирка деталей, и заводское масло теряет свои свойства очень быстро. Если на европейцах раньше можно было спокойно кататься до пятнадцати тысяч, то на нынешней технике игнорировать замену обкаточной жидкости себе дороже", - считает Амелькин.

По его словам, клиент имеет полное право пройти обслуживание в любом сертифицированном сервисе, сохранить бумаги и закон будет на его стороне.

"Но на практике, если потом стукнет мотор - дилер упрется рогом. Вам придется делать экспертизы, ходить по судам и тратить нервы, доказывая, что масло вы залили нормальное. Большинство водителей, и я в том числе, предпочитают один раз переплатить за это нулевое ТО официалам, чтобы просто купить себе спокойствие, а не играть в рулетку с гарантией на дорогие узлы", - отметил эксперт.

Юрист, руководитель офиса ООО "Центр правосудия" в Краснодаре Валентина Куделина считает, что требование "обязательного" раннего ТО под угрозой лишения гарантии в общем случае незаконно.

"Дилер вправе рекомендовать ТО на 1-3 тыс. км, но не может автоматически снимать автомобиль с гарантии только из за его пропуска, если не докажет связь между пропуском ТО и конкретной поломкой", - подчеркивает эксперт.

"Судебная и правоприменительная практика исходит из того, что отказ в гарантии по формальному основанию (пропуск ТО, ТО не у дилера) при отсутствии доказанной связи между этим и дефектом, нарушает ст. 16 ЗоЗПП и может квалифицироваться как включение в договор условий, ущемляющих права потребителя (ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ). При споре о гарантийном ремонте бремя доказывания лежит на продавце/изготовителе: он обязан доказать, что конкретная неисправность возникла именно из за нарушения регламента ТО (например, несвоевременная замена масла привела к заклиниванию двигателя)", - аргументирует юрист.

Иными, словами, пропуск ТО 1 на 1 000-3 000 км сам по себе не снимает машину с гарантии, особенно если поломка очевидно не связана с регламентными операциями (например, дефект электрики, лакокрасочного покрытия, заводской брак узла).