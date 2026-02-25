Как защитить дворники от обледенения за 30 секунд

С приходом весны водители могут расслабиться, но ночные заморозки ещё способны преподнести сюрпризы, заставляя тратить утренние минуты на очистку автомобиля. Чтобы избежать этой рутины, эксперты советуют предпринять вечером пару простых шагов, которые защитят стеклоочистители от обледенения и сохранят время. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Основная проблема заключается в том, что влага на резинках дворников за ночь превращается в лёд, буквально приклеивая их к стеклу. Утром при попытке включить очистку это может привести к поломке механизма или повреждению резины. Автомеханик Алексей Степанцов объясняет, что самый простой способ избежать таких неприятностей — оставить щётки поднятыми после остановки двигателя, хотя в некоторых современных моделях для этого требуется активировать сервисный режим через меню.

Ещё один эффективный метод — использование антиобледенительной накидки на лобовое стекло, которая защищает от инея, снега и наледи, одновременно предохраняя дворники. Утром достаточно снять это покрытие, чтобы стекло оставалось чистым, но важно надёжно закрепить края, чтобы ветер не сорвал защиту ночью. Если же дворники всё-ки примерзли, не стоит пытаться отрывать их силой, так как это легко повреждает резину и рычаги.

В такой ситуации лучше очистить снег вокруг, включить обогрев стекла и дать системе постепенно прогреться, можно также применять размораживатель для стёкол. Категорически нельзя лить на стекло горячую воду, поскольку резкий перепад температур способен вызвать трещину. Эти небольшие действия вечером позволяют утром сэкономить время и избежать лишних расходов, напрямую влияя на комфорт и сохранность важных элементов автомобиля в зимний период.