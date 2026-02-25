Как правильно хранить зимнюю резину

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT рассказал, как сохранить рабочее состояние зимней резины при скором переходе на летние шины.

«После смены резины, важно правильно её хранить. Когда меняются только покрышки без дисков — хранить их можно стоя. Лучше всего использовать стеллаж для хранения шин. В таких стеллажах резину хранят на складах магазинов или на хранении», — поделился он.

По его словам, помещение под хранение должно быть сухим, без доступа солнечного света.

«Постоянное воздействие воды или ультрафиолетовых лучей повредит покрышку. Не стоит подвешивать резину или складывать её стопкой. Это может привести к деформации боковины», — предупредил он.

В дальнейшем такую резину будет трудно или вовсе невозможно отбалансировать, добавил эксперт.

«Если храним колёса в сборе с дисками — условия хранения противоположные. Нельзя ставить покрышку вертикально на стеллаж. Под действием веса это может привести к повреждению покрышки, если колесо полгода простоит в одном положении без движения», — разъяснил он.

Лучше всего подвесить накаченное колесо за диск или сложить колёса в стопку, посоветовал Ладушкин.

«Независимо от того, хранятся колёса в сборе или только покрышки, нужно не забыть хорошо их вымыть. Это необходимо для предотвращения коррозии диска и повреждения резины при хранении», — отметил он.

Сами колёса стоит упаковать в специальные чехлы, обратил внимание собеседник.

«Так они не будут пачкать одежду при переносе. Также на колёсах не будет скапливаться пыль и грязь при длительном хранении. Это избавит от необходимости повторно мыть колёса перед установкой и балансировкой», — подытожил он.

