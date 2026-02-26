Названы 7 основных недостатков пикапа Mitsubishi L200

Автоэксперт Зиновьев перечислил 7 критических недостатков пикапа Mitsubishi L200. Речь идет о машине пятого поколения (2015−2023 годов выпуска). Модель выпускавшаяся в Таиланде и продававшаяся в России, заслужила репутацию надежного рамного внедорожника с отличной проходимостью, однако имеет ряд уязвимостей, о которых стоит знать покупателю на вторичном рынке.

По словам эксперта «За рулем» Сергея Зиновьева, пикап не лучшим образом защищен от ржавчины. Это особенно заметно на элементах вроде подножек (которые к тому же со временем разбалтываются) и на устанавливаемых кунгах — последние часто начинают ржаветь первыми и не обеспечивают герметичность, пропуская пыль.

Основной мотор — алюминиевый дизель 4N15 2.4 (154 или 181 л.с.) — в целом надежен и способен пройти более 350 тыс. километров. Внимания требуют зарастающие нагаром и засоряющиеся впускные заслонки и клапаны, сажевый фильтр, а чаще всего — система EGR. На ранних версиях была проблема с растяжением цепи ГРМ (позже ее модернизировали), а перегрев грозит трещинами в головке блока.

Механические коробки передач (6-ступенчатая V6M5A для дизеля и 5-ступенчатая V5M21 для бензина) достаточно живучи (до 200−250 тыс. километров), но регулярное жесткое бездорожье примерно вдвое ускоряет износ синхронизаторов и подшипников.

