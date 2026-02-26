Редчайший спортивный Alfa Romeo выманили за €10 у вдовы коллекционера

В Италии был выкуплен за €10 и исчез Alfa Romeo, который стоит в 3 млн раз дороже. Автомобиль принадлежал известному французскому коллекционеру и находился в мастерской, специализирующейся на классических автомобилях, близ итальянского Неаполя. Затем владелец умер и неизвестные лица атаковали вдову угрозами. В результате женщина продала мелкосерийный Alfa Romeo 33 Stradale всего за €10 при рыночной цене в €30 млн. Автомобиль немедленно исчез с радаров.

© Motor.ru

Исчезновение одного из 18 выпущенных экземпляров Alfa Romeo 33 Stradale расследует полиция Милана. Уникальное купе стоимостью около €30 млн было продано всего за €10 при загадочных обстоятельствах, а затем вывезено за пределы страны.

Последние годы редчайший спорткар 1967–1969 годов постройки провел в специализированной мастерской под Неаполем. Владельцем автомобиля был известный французский коллекционер, но после его смерти, по данным итальянских СМИ, вдова оказалась под психологическим давлением: ей якобы угрожали разорительными судебными исками.

В результате автомобиль был переоформлен на фирму-однодневку. Формально Alfa Romeo была продана всего за €10 — сумма, которая сама по себе не противоречит закону, но вызывает огромные вопросы у наследников. Они заявили, что сделка была незаконной, и подали заявление в миланскую прокуратуру.

Юристы семьи утверждают: после переоформления некая недавно созданная фирма сняла машину с учета, заявила об утере номерных знаков и вывезла Alfa Romeo за границу, чтобы замести следы. Теперь автомобиль может находиться где угодно, и поиски его за пределами Италии крайне затруднены.

Наследники назначили награду в €100 тыс. евро за информацию, которая поможет найти раритет. Они обратились ко всем, кто что-либо знает, или заметит машину, с просьбой связаться с адвокатами в Неаполе и Милане. Учитывая, что таких машин в мире всего 18, скрывать 33 Stradale долго будет сложно, но пока местонахождение раритетного спорткара загадкой.

Ранее BMW M5 отозвали из-за риска короткого замыкания.