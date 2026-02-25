Автоэксперт рассказал о последствиях экономии на запчастях

Автоэксперт Юрий Пархоменко предупредил, что попытки сэкономить на автозапчастях могут привести к серьёзным авариям.

В беседе с НСН специалист отметил, что особую опасность представляют неоригинальные запчасти низкого качества.

По словам Пархоменко, такие детали могут выйти из строя прямо на дороге.

«Плюс у нас порой даже за оригинальную деталь выдают подделку, потому что сейчас процветает серый импорт, контроль, конечно, ослаб», — добавил эксперт.

