Названы основные причины запотевания стекол в салоне автомобиля

Запотевшие окна в автомобиле не только раздражают и портят картинку за стеклом, но и ухудшают обзорность, что грозит дорожным происшествием. Столкнуться с проблемой рискуют не только владельцы возрастных машин, но и новых транспортных средств. Об основных причинах довольно частой проблемы «Ленте.ру» рассказали автомеханики мультибрендового техцентра E.N.Service.

Первым делом эксперты советуют уделить внимание чистоте самих стекол. За зиму на них скапливается налет, который лучше всего удалить обычной бытовой химией для мытья окон. Но основной объем работы связан с состоянием салона.

После холодного сезона в ковриках и под сиденьями накапливается грязь и влага. Наиболее простым способом ее удаления станет качественная просушка. Для этого машину нужно оставить с открытыми дверями в теплый солнечный день, чтобы естественная циркуляция воздуха убрала лишнюю сырость.

Следующим этапом станет проверка резиновых уплотнителей. По мере старения автомобиля эти элементы изнашиваются, на них появляются трещины и разрывы. Так влага с улицы попадает в салон. Замена таких уплотнителей обойдется дороже всего, к тому же для машин возрастом десять или двадцать лет подобрать новые детали сложно, объясняют специалисты. Владельцы часто идут на хитрости — снятые уплотнители моют в мыльном растворе, обрабатывают силиконовой смазкой, а в пустоты внутри прокладывают синтетический шнур. Дополнительно можно установить универсальный уплотнитель поверх старого — это действенный способ усилить защиту.

Причиной появления влаги нередко становится разгерметизация кузова. Специалисты рекомендуют проверить зону люка и лобового стекла. Экономия производителя на герметике ведет к отклеиванию стекол. Вода, попадающая в салон, оставляет подтеки. Их обнаружение должно насторожить водителя, так как влага способна уничтожить проводку, превращая провода в труху. Ранняя диагностика в таком случае спасет бюджет автомобилиста, советуют мастера.

На автомобилях с пробегом постоянным источником конденсата становится сквозная коррозия. Ржавчина проедает металл насквозь, и через образовавшиеся отверстия вода беспрепятственно проникает в салон. Искать дыры нужно в традиционных местах — в районе стоек, где забиваются уплотнители, в арках колес, нише запасного колеса. Для устранения таких дефектов потребуется сварщик. Выбирать мастера лучше по отзывам, так как хорошие специалисты имеют длинные очереди из-за стареющего автопарка.

Самую большую угрозу для здоровья водителя представляет утечка антифриза из радиатора отопителя. Со временем узел изнашивается, и ядовитая жидкость попадает в салон. Сигналом тревоги станет лужа под ногами или маслянистые разводы на стеклах. В такой ситуации дальнейшая эксплуатация машины запрещена из-за токсичности паров тосола. Транспортное средство с открытыми окнами и отключенной печкой нужно доставить в сервис. Самостоятельная замена радиатора печки потребует полного демонтажа приборной панели. В гаражных условиях провести ее качественно практически невозможно.

