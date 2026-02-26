Как зарядить в машине второй аккумулятор

В автомобиле туриста, рыбака или охотника, в автодоме или жилом прицепном модуле нередко нужен второй аккумулятор. Для освещения лагеря, питания зарядных устройств радиостанций, для лодочных электромоторов, эхолотов, прожекторов. Ситуаций, где требуется не рычащий бензогенератор, а бесшумная мощная 12-вольтовая АКБ, множество. Но как быстро и эффективно её заряжать в машине?

© Колеса.ру

Вопрос зарядки второго вспомогательного аккумулятора в автомобиле древний и давно решённый: для этого используются УРА – устройства развязки аккумуляторов.

УРА – это небольшой контроллер уровня напряжения, управляющий мощным реле, подключающим вспомогательный аккумулятор параллельно основному стартерному либо вручную, либо автоматически. Автоматика работает на распознавании запущенного или заглушенного двигателя по напряжению бортсети. Напряжение 12,8 вольт или меньше – значит, генератор не работает и двигатель заглушен. УРА отключает вспомогательный аккумулятор от основного, чтобы туристические потребители не разряжали стартерную батарею. Как только напряжение в бортсети поднимается до уровня 13,2 вольта или выше, УРА подключает вспомогательную батарею для зарядки к основной.

Ручное управление УРА позволяет принудительно запараллелить батареи до запуска двигателя, увеличив тем самым ёмкость и пусковой ток стартерного аккумулятора. То есть, если стартерная батарея подсела, то вспомогательная её выручит и в паре со стартерной заведет машину.

Но тут нужно иметь в виду, что поскольку аккумуляторы параллелятся и «туристическая» батарея может помогать основной при запуске мотора, то провода к ней должны идти вполне стартерные – не менее 25 «квадратов» сечения для машин с моторами не слишком большого литража, а с крупными – и поболее. В принципе достаточно и одного провода (плюсового), но нужно понимать, что потребуется протянуть кабель с палец толщиной из-под капота по всему салону в багажник, где обычно и стоит вспомогательный аккумулятор.

УРА можно приобрести, а можно и сделать самостоятельно. Самый простой вариант – это УРА «ручного типа», в качестве которого выступает практически любой выключатель массы. Достаточно поставить его вместо силового реле в плюсовой провод между аккумуляторами (вблизи стартерного) и подключать вспомогательную батарею ручками, открыв капот. Можно капот не открывать, а нажимать кнопочку из салона, если использовать высокотоковое реле. Нет высокотокового реле? Подойдут даже обычные автомобильные реле на 40-80 ампер, которые можно объединить в группу по 4-6 штук, соединив параллельно их силовые контакты и запараллелив обмотки.

Полностью автоматический вариант УРА сделать тоже несложно: китайцы давно продают по сто рублей модули, известные как «voltage identifier», для автоматического включения дневных ходовых огней после запуска мотора. Это, по сути почти то же самое, что и электроника контроллеров напряжения фабричных УРА. Voltage identifier в этом случае используется как модуль управления силовым реле, объединяющим две батареи.

Но при всей логичности работы у блоков УРА есть и недостатки. Первый – это одинаковое напряжение заряда на обоих аккумуляторах, стартерном и вспомогательном, так как они соединены строго параллельно. Но если они оба – свинцово-кислотные и сделаны по одинаковой техно﻿логии (например, оба EFB или оба AGM), то проблем нет. А вот если стартерная – свинцово-кислотная, а вспомогательная – литий-железофосфатная (LIFEPO4), то просто так их параллелить не следует. Напряжение заряда у них разное.

Второй недостаток серьёзнее первого. УРА не дружит с автомобилями, у которых имеется IBS, Intelligent Battery Sensor – умный датчик аккумулятора. Об этой системе мы недавно подробно рассказывали, но историю со второй батареей не затрагивали.

Система IBS, ориентируясь на силу тока, его направление и температуру батареи, непрерывно управляет обмоткой возбуждения генератора, изменяя напряжение в бортсети и отдаваемый генератором ток. И если «мозги» и алгоритмы IBS сочтут, что стартерный аккумулятор, бывший полностью заряженным перед запуском мотора, уже получил обратно тот объём энергии, который он отдал стартеру для запуска (что произойдет минут через 10-15 работы двигателя), то она просто понизит напряжение генератора до 12 вольт, и аккумулятор перестанет заряжаться. Причем оба – и основной, и вспомогательный, который к нему подключен через УРА. К тому же УРА не только не сможет включиться автоматически (напряжение-то в бортсети соответствует заглушенному мотору, хотя машина едет), но и ручное принудительное запараллеливание батарей ничего не даст – напряжение в бортсети все равно низкое, не дающее заряда. Если в такой ситуации при частично разряженном вспомогательном аккумуляторе принудительно активировать УРА, то энергия просто начнет перетекать из стартерного аккумулятора во вспомогательный. Аккумуляторы начнут самобалансироваться, выравнивая напряжение, чего допускать нельзя, поскольку вспомогательный будет просто «выдаивать» энергию у стартерного.

Альтернативный вариант в такой ситуации – использование вместо УРА так называемых DC-DC-преобразователей (они же DC-DC-зарядники). Это, по сути, инверторы, делающие из любого напряжения бортсети (и 12 вольт при заглушенном моторе, и 14 и более при запущенном) напряжение, необходимое для заряда. Причём зачастую у DC-DC-преобразователей имеется возможность выбора режимов заряда, как у зарядных устройств, работающих от сети с напряжением 220 вольт: свинцово-кислотный обычный, свинцово-кислотный AGM, литий-железофосфат и так далее. Обычно режимы перебираются одной кнопкой по кругу с простейшей индикацией.

Наименее мощные DC-DC-гаджеты выдают солидные 10 ампер зарядного тока и подключаются в прикуриватель. Берут же от прикуривателя они чуть больше, чем отдают, за счёт высокого КПД. Из салона в багажник в этом случае протягивается двойной провод вполне гуманного сечения – 2×2,5 мм², что несложно сделать без разборки салона и сверления лишних дырок. А если прямо в багажнике есть 12-вольтовое гнездо стандарта прикуривателя, то вообще шикарно.

Если же ёмкость вспомогательной батареи значительная (например, вы не просто берёте с собой вторую батарею для освещения лагеря или лодочного электромотора, а у вас кемпер или прицепной жилой модуль с развитой электросистемой), то существуют и более мощные DC-DC-преобразователи. Их уже в прикуриватель, чей выход ограничен предохранителем на 15 ампер, не воткнёшь – подключаются они стационарно с прокладкой дополнительной проводки. Такие устройства обычно имеют в качестве бонуса ещё и вход для солнечных батарей, чтобы заряжать вспомогательный аккумулятор на биваке без сжигания горючего.

Есть у DC-DC-преобразователи и минусы, конечно – как без них… В отличие от УРА, они не позволяют использовать вспомогательную батарею для запуска двигателя автомобиля: параллельного соединения аккумуляторов при использовании DC-DC-преобразователей не происходит. Так что если у вас по какой-то причине разрядится стартерная АКБ, но вспомогательная будет полностью заряженной, придется волочить последнюю под капот (не факт, что она туда влезет, кстати) или просто подтаскивать её к моторному отсеку и подключать проводами с «крокодилами». Ну, или бежать за бустером.