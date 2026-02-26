Сергей Зиновьев раскрыл, почему Ravon Nexia R3 с пробегом плохо продается.

© За рулем

Автоэксперт Сергей Зиновьев отмечает, что Ravon Nexia R3 с пробегом, несмотря на родство с Chevrolet Aveo, с трудом находит новых владельцев.

Главные причины кроются в происхождении модели и ее капризном характере.

Восьмилетний автомобиль с пробегом около 120 тысяч км сегодня оценивают примерно в 600 тысяч рублей. Но даже демократичный ценник не спасает ситуацию.

Как отметил эксперт, хотя мотор у «узбека» неплох, общую картину портят ненадежный автомат GM и откровенно слабая стойкость кузова к коррозии. Причем это непредсказуемо: у одних экземпляров металл держится пристойно, у других – ржавеет на глазах.

Однако главный тормоз для продажи – репутационный.

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Сама марка Ravon с ее невнятной внешней политикой не снискала у нас широкой известности, а запчасти для ее машин сегодня найти сложнее, чем китайские.

Между тем, более старая Nexia, которая Daewoo, до сих пор ходовой товар на вторичке.