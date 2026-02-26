Эксперт перечислил пять поломок в автомобиле, повышающих расход топлива

Fit Service перечислил пять поломок в автомобиле, повышающих расход топлива. Если на приборной панели не горят индикаторы неисправности, машина может незаметно для водителя сжигать больше топлива, чем положено по паспорту. О том, какие проблемы приводят к повышенному потреблению бензина журналу Motor рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«То, насколько эффективно сгорает топливо, напрямую зависит от точности данных в блоке управления двигателем. Лямбда-зонд является основным элементом, корректирующим подачу бензина. Со временем этот датчик может покрыться продуктами горения или присадками, что ведет к замедлению отклика и искажению показаний», — сказал эксперт.

Как итог, двигатель начинает работать на перенасыщенной смеси. Внешне все будет выглядеть стабильно, но расход топлива увеличится на 10−15%. А о наличии поломки станет понятно только когда датчик полностью выйдет из строя, пояснил он.

Вторая распространенная причина высокого расхода бензина — снижение пропускной способности форсунок. Даже при использовании только качественного топлива, на соплах форсунок со временем образуются лаковые отложения. Из-за этого инжектор подает топливо крупными каплями, а тяжелые фракции бензина не успевают полностью сгореть. Водитель будет нажимать на педаль газа, топливо будет тратиться быстрее, а динамика автомобиля все равно будет падать.

Третья проблема кроется в системе зажигания. Для воспламенения топливной смеси важна энергия искрового разряда. Со временем свечи зажигания изнашиваются и покрываются нагаром. Из-за этого искра становится слабее. В результате топливовоздушная смесь поджигается хуже или дольше, что, конечно, увеличивает расход топлива.

Очень часто фактором, влияющим на расход бензина, становится сопротивление качению. Низкое давление в колесах увеличивает пятно контакта с дорогой и сопротивление движению. Двигатель тратит больше энергии, и, как следствие, бензина. Тот же эффект можно получить из-за неправильного сход-развала. Даже минимальное отклонение в углах установки колес увеличивает расход бензина на 1−1,5 литра на 100 км.

И наконец, пятый фактор — загрязнение воздушного тракта. Для сжигания одного литра бензина требуется 15 килограммов воздуха. Забитый воздушный фильтр или нагар на дроссельной заслонке не дают цилиндрам наполняться. Из-за нехватки воздуха электронный блок управления корректирует подачу бензина, чтобы стабилизировать обороты. Со временем впускной коллектор обрастает нагаром, он не может пропустить нужное количество воздуха. В итоге динамика ухудшается, а расход бензина растет, предупредил Родионов.

