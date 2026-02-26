Кроссовер Tenet T8 прошел тест: шумоизоляция на высоте

Обозреватель журнала "За рулем" Кирилл Милешкин провел зимний тест кроссовера Tenet T8 и положительно оценил уровень шумоизоляции модели.

© Российская Газета

По словам эксперта, автомобиль проходил испытания на зимних шинах, однако даже в таких условиях к акустическому комфорту претензий не возникло.

"К машине вообще нет никаких вопросов", - отметил Милешкин, комментируя уровень изоляции от дорожного и аэродинамического шума.

Продажи Tenet T8 начались в сентябре 2025 года. Модель является локализованной версией Chery Tiggo 8 Plus и предлагается в двух комплектациях - Prime AWD стоимостью 3 610 000 рублей и Ultra AWD за 3 865 000 рублей.

Обе версии оснащаются системой полного привода с шестью режимами движения. Под капотом установлен 2-литровый турбодвигатель мощностью 197 л. с., работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ранее "РГ" сообщала, что в первом полугодии на рынок выйдет новая линейка моделей Tenet - Tenet Plus. Автомобили созданы на базе автомобилей Lepas - еще одного суббренда Chery. Производство новинок также локализуют в России.