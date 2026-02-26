Как действовать женам, если мужья не доверяют им автомобили

Психолог рассказал женам, как действовать, если мужья не доверяют им автомобили
Женщинам можно попробовать пройти курсы экстремального вождения, чтобы продемонстрировать перед мужчиной свои навыки. Об этом журналу Motor рассказала психолог Анна Хныкина.
«Если для вашего мужчины машина — большая и дорогая игрушка, которую он боится вам доверить, придется как-то побороться за доверие и доказать ему, что вы можете водить не хуже, чем он. Как вариант, пойдите вместе на курсы экстремального вождения», — рассказала Хныкина.
По ее словам, не все мужчины выказывают недоверие жёнам, многие водители понимают, что у женщины должен быть личный автомобиль. Психолог отметила, что многие автомобилисты воспринимают машину как личную вещь, поэтому жёнам следует с уважением относится к тому, что не каждый готов делиться машиной даже с таким близким человеком, как с супруга.
