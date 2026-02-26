Сколько теряет в стоимости Toyota Land Cruiser 2021 за 5 лет

Несмотря на то, что с момента выпуска прошло несколько лет, Toyota Land Cruiser 2021 года демонстрирует впечатляющую устойчивость стоимости на вторичном рынке. По данным анализа, за первые пять лет эксплуатации эта модель теряет около 35,4% от первоначальной цены, которая составляет примерно 87 030 долларов, что приводит к оценочной стоимости в 56 200 долларов. Однако реальные продажи показывают, что подержанные экземпляры часто уходят за 60 000–80 000 долларов, особенно если они имеют низкий пробег и хорошее состояние. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

В сравнении с конкурентами Land Cruiser выделяется значительно меньшей амортизацией. Например, Chevrolet Tahoe за тот же период теряет 52% стоимости, а Nissan Armada — целых 66,2%, что подчеркивает превосходство японского внедорожника в удержании цены. Эти цифры указывают на его высокую надежность и спрос среди покупателей, которые ценят долговечность и остаточную стоимость.

Долгосрочные перспективы также выглядят благоприятно: через десять лет Land Cruiser утратит лишь 54,2% начальной стоимости, в то время как Armada потеряет почти 78%. Такая разница делает Toyota Land Cruiser привлекательным выбором для тех, кто рассматривает инвестиции в автомобиль с минимальным обесцениванием, подтверждая его репутацию как одного из самых стабильных активов на рынке подержанных машин.