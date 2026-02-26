Названы частые причины стука в подвеске кроссоверов

Стуки в подвеске все чаще появляются у относительно новых кроссоверов, а не только у машин с большим пробегом.

Об этом рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit ServiceНикита Родионов, связав тенденцию с конструктивными особенностями современных авто и суровыми условиями эксплуатации в России. По его словам, ремонт ходовой части по-прежнему остается одной из самых популярных услуг в сервисах.

Раньше посторонние шумы, в основном, беспокоили водителей возрастных автомобилей, а теперь на них жалуются и владельцы свежих кроссоверов.

Никита Родионов , технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service:

Современные машины стали тише и жестче одновременно, поэтому даже небольшие люфты и микротрещины, которые раньше заглушались общим шумом, сегодня отчетливо слышны в салоне.

Производители, стремясь снизить массу, активно используют алюминиевые рычаги и облегченные элементы. Правда, такие детали хуже справляются с ударами и перегрузками. У кроссоверов с их высоким центром тяжести при резких маневрах боковая нагрузка на шасси серьезно возрастает, что только ускоряет износ.

Климат тоже вносит свою лепту. Из-за холодных зим смазка в узлах густеет, и первые километры после стоянки подвеска работает практически всухую. Это приводит к микрозадирам и, как следствие, к более быстрому выходу деталей из строя.

Отдельная проблема – установка некачественных или просто неподходящих запчастей, особенно для китайских моделей. Экономия на обслуживании и неправильный подбор комплектующих часто оборачиваются стуками, вибрациями и повторными поломками. В дорогих версиях кроссоверов с адаптивными амортизаторами и сложной электроникой причиной глухих ударов могут стать изношенные датчики или сбои в калибровке, даже если механическая часть исправна.

В общем-то, ресурс ходовой сильно зависит от стиля вождения и регулярной диагностики. Плавный старт после долгой стоянки и своевременная замена технических жидкостей – простые способы заметно снизить риск преждевременного износа.

