Эксперт Коган: Китайские автобренды не уходят, они проводят "чистку рядов"
Основатель компании ВсеИзКитая, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров Андрей Коган рассказал "Российской газете", что китайские бренды не уходят с российского рынка, они проводят "чистку рядов", концентрируя усилия на наиболее сильных игроках.
"То, что мы видим на примере GAC GS3 (модель покинула РФ- прим. "РГ") и FAW T77 (Bestune) - это вызвано комплексом факторов. В первую очередь, повышение утилизационного сбора. Второй фактор - это конкурентный отбор. Рынок четко поделился на лидеров и аутсайдеров, тройка лидеров рынка - это Haval, Geely и Chery (включая суббренды Omoda, Jaecoo), а также локализованные Tenet и Belgee, заняли прочные позиции, наладили логистику и локализацию. Игроки второго эшелона попали в зону риска именно из-за слабой дистрибуции и невысоких продаж. Отдельно стоит прокомментировать ситуацию с GAC GS3. Да, модель исчезла с сайта. При этом сам бренд GAC остается в России и готовит к запуску новые модели (GAC S7, S9). Это тактическая пауза и смена приоритетов.Дальнейшее развитие событий будет идти по двум сценариям одновременно. Первый - уход "второго эшелона". Около десяти брендов, которые не смогли нарастить продажи и работают в минус, с высокой долей вероятности покинут рынок в 2026 году. Это уже не слухи, а математика. Второй - концентрация вокруг лидеров. Рынок останется за теми, кто инвестирует в локализацию, сервис и маркетинг. Покупатель голосует рублем за надежность и развитую дилерскую сеть. Те, кто не смог обеспечить сервис и запчасти, уйдет, оставив после себя проблемы с обслуживанием для владельцев.Для российско-китайского бизнеса это позитивный сигнал. Вместо хаотичного потока машин "всего подряд" мы переходим к цивилизованной работе с крупными, ответственными индустриальными партнерами. Китайские бренды не уходят - они учатся работать на российском рынке по-взрослому, отсеивая слабых", - отмечает эксперт.