Китайские автобренды не уходят, они проводят "чистку рядов"

Основатель компании ВсеИзКитая, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации Экспортеров и Импортеров Андрей Коган рассказал "Российской газете", что китайские бренды не уходят с российского рынка, они проводят "чистку рядов", концентрируя усилия на наиболее сильных игроках.

© РИА Новости