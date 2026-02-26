Пробой изоляции: выяснились главные минусы популярного в РФ Voyah Free

Дилер ETS.auto назвал семь серьезных просчетов в Voyah Free . Кроссовер может столкнуться с неполадками редуктора, протечками антифриза, сбоями парктроников, отказом плавающей панели, износом подвески, сбоями пневмоблока и закисанием тормозов. Двигатель требует качественного топлива и прогрева зимой. В остальном машина надёжна. Об этом автопорталу ABW. BY рассказал руководитель отдела сервиса ETS.auto.

© Motor.ru

Слабые места Voyah Free эксперт начинает разбирать с электрики. Наибольшее количество нареканий приходится на «серые» дорестайлинговые автомобили, выпущенные до 2024 года. В них установлен проблемный редуктор: владельцы жалуются на гул подшипников — и даже увеличенный объём масла (3,6 литра) не решает проблему. В запущенных ситуациях требуется замена редуктора или подшипников.

По словам специалиста, со временем антифриз разъедает уплотнения и проникает в электромотор. Инверторы ведут себя как в любых других электромобилях — от скачков напряжения никто не застрахован. Батареи в целом выносливы, хотя иногда встречается разбалансировка ячеек. Что касается системы ADAS, слабое место — парктроники: их косы гниют, из-за чего датчики перестают работать или передают неверные данные.

Плавающая панель была одной из главных фишек дорестайлинговой Voyah Free, но со временем механизм выходил из строя. В обновлённой версии от неё отказались. Как отмечает эксперт, в Voyah Free+ салон стал роскошнее, а мультимедиа — быстрее.

В дорестайлинговой Voyah Free устанавливали мотор SFG15TR (108 л.с.) с распределённым впрыском, после обновления — DAM15NTDE (150 л.с.) с прямым впрыском. Второй чувствительнее к качеству топлива. Специалист предупреждает: вопреки мифам, китайские гибриды не умеют самостоятельно прогревать масло. В мороз двигатель нужно прогревать принудительно, иначе возможны задиры.

Передняя подвеска напоминает Audi: два верхних рычага, стяжной болт. Шаровые опоры постепенно выходят из строя. На первых машинах ступичные подшипники начинали выть уже на 15−20 тыс. км. Главная проблема — стук задней подвески, которая лечится заменой стоек и опор.

Внутренняя колодка изнашивается на 10−15% быстрее наружной. Из-за активной рекуперации тормоза закисают. Автоэксперт советует раз в неделю переходить на минимальную рекуперацию, чтобы механизмы работали. Коррозия пока не проблема. Автомобиль в целом надёжен при своевременном обслуживании, но мелочи вроде проблем с парктрониками и подвеской портят общее впечатление.

Ранее сообщалось, что Ford не знает, как чинить отозванные кроссоверы.