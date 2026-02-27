КС разъяснил порядок исчисления вреда владельцу угнанного автомобиля

Конституционный суд РФ разъяснил порядок исчисления вреда владельцу угнанного автомобиля.

© Российская Газета

Поводом для проверки на соответствие Конституции положений Гражданского кодекса РФ, регламентирующих возмещение вреда пострадавшим гражданам, стала ситуация, которая произошла с жителем Таганрога Романом Клименко. Он порой оставлял на местной автомойке свой белый "Мерседес" S-класса. И однажды ночью сотрудник автомойки решил покататься на дорогой машине - хозяин же все равно не узнает. Смелости к тому же придал алкоголь.

Но водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, был задержан полицией и получил срок за угон.

Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля была оценена в 762 600 рублей с учетом износа комплектующих изделий и в почти два миллиона рублей без его учета. Суд взял за основу первую цифру, угонщик получил более мягкое наказание, а Клименко - право требовать с него не более 762 тысяч. А гражданский иск, который Клименко предъявил к работодателю угонщика на два миллиона рублей, суды отказались принимать к рассмотрению, поскольку по делу виновным признан другой человек, трудовые отношения не были оформлены, а преступление совершено в нерабочее время.

По мнению Клименко, такой подход нарушал его право на возмещение причиненного вреда в полном объеме. К тому же суды общей юрисдикции, установив, что стоимость ремонта его авто должна осуществляться с учетом его износа, не учитывают позицию КС, который уже указывал, что на собственника автомобиля, поврежденного в ДТП, не может быть возложена обязанность искать для ремонта узлы и агрегаты с той степенью износа, которую установила экспертиза, что использование таких узлов и агрегатов не способно гарантировать безопасность. Из-за этого стоимость ремонта должна рассчитываться без степени естественного износа поврежденного автомобиля.

Так что основания для обращения с жалобой в Конституционный суд у гражданина Клименко были.

Судьи КС, изучив материалы дела, сформулировали необходимые подходы, разграничив исчисление размера ущерба для уголовно-правовой квалификации действий виновного и для возмещения его потерпевшему.

Тем более что в судебной практике допускается включение в предмет гражданского иска требования о возмещении имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением, но выходящего за рамки предъявленного подсудимому обвинения.

Таким образом, цифра, которая зафиксирована в приговоре любителя "Мерседесов", для Клименко не приговор.

- Это не препятствует полному возмещению убытков потерпевшему, включая определяемые на день вынесения судебного решения расходы на новые комплектующие изделия в рамках гражданско-правовых отношений, - указал КС РФ.

Дело Романа Клименко пересмотрено не будет, однако КС указал на то, что его право на полное возмещение причиненных убытков может быть реализовано в том числе на основе выраженных в постановлении правовых позиций.