КС разъяснил порядок исчисления вреда владельцу угнанного автомобиля

Конституционный суд РФ разъяснил порядок исчисления вреда владельцу угнанного автомобиля.
Поводом для проверки на соответствие Конституции положений Гражданского кодекса РФ, регламентирующих возмещение вреда пострадавшим гражданам, стала ситуация, которая произошла с жителем Таганрога Романом Клименко. Он порой оставлял на местной автомойке свой белый "Мерседес" S-класса. И однажды ночью сотрудник автомойки решил покататься на дорогой машине - хозяин же все равно не узнает. Смелости к тому же придал алкоголь.
Но водитель не справился с управлением, наехал на ограждение, был задержан полицией и получил срок за угон.
Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля была оценена в 762 600 рублей с учетом износа комплектующих изделий и в почти два миллиона рублей без его учета. Суд взял за основу первую цифру, угонщик получил более мягкое наказание, а Клименко - право требовать с него не более 762 тысяч. А гражданский иск, который Клименко предъявил к работодателю угонщика на два миллиона рублей, суды отказались принимать к рассмотрению, поскольку по делу виновным признан другой человек, трудовые отношения не были оформлены, а преступление совершено в нерабочее время.
По мнению Клименко, такой подход нарушал его право на возмещение причиненного вреда в полном объеме. К тому же суды общей юрисдикции, установив, что стоимость ремонта его авто должна осуществляться с учетом его износа, не учитывают позицию КС, который уже указывал, что на собственника автомобиля, поврежденного в ДТП, не может быть возложена обязанность искать для ремонта узлы и агрегаты с той степенью износа, которую установила экспертиза, что использование таких узлов и агрегатов не способно гарантировать безопасность. Из-за этого стоимость ремонта должна рассчитываться без степени естественного износа поврежденного автомобиля.
Так что основания для обращения с жалобой в Конституционный суд у гражданина Клименко были.
Судьи КС, изучив материалы дела, сформулировали необходимые подходы, разграничив исчисление размера ущерба для уголовно-правовой квалификации действий виновного и для возмещения его потерпевшему.
Тем более что в судебной практике допускается включение в предмет гражданского иска требования о возмещении имущественного вреда, причиненного непосредственно преступлением, но выходящего за рамки предъявленного подсудимому обвинения.
Таким образом, цифра, которая зафиксирована в приговоре любителя "Мерседесов", для Клименко не приговор.
- Это не препятствует полному возмещению убытков потерпевшему, включая определяемые на день вынесения судебного решения расходы на новые комплектующие изделия в рамках гражданско-правовых отношений, - указал КС РФ.
Дело Романа Клименко пересмотрено не будет, однако КС указал на то, что его право на полное возмещение причиненных убытков может быть реализовано в том числе на основе выраженных в постановлении правовых позиций.