Почему ломается датчик давления масла, как его проверить и заменить

Один из датчиков автомобиля, о присутствии которого многие иногда просто забывают, – это датчик давления моторного масла. В этом нет ничего необычного: пока он работает исправно, о нем никто не думает. Но когда датчик давления масла выходит из строя, он может натворить множество бед. Поэтому на его сбои надо реагировать незамедлительно, и о признаках неисправности датчика, причинах поломки и алгоритме его замены мы сейчас и поговорим.

© Колеса.ру

Не только смазывать

Времена, когда масло подавалось на действующие механизмы самотеком, давно прошли. В сложных современных двигателях подача осуществляется под определенным давлением. Это стало необходимо, потому что сегодня задачи моторного масла более разнообразны, чем были раньше, и смазочным материалом мы называем его во многом лишь по инерции.

На нынешнем этапе развития технологий моторное масло не только обеспечивает смазку всех движущихся частей. В его задачи также входит очистка компонентов и выведение продуктов износа из рабочей области. Кроме того, оно обеспечивает охлаждение и, что очень важно, предотвращает соприкосновение металла вращающегося коленчатого вала и корпуса подшипника, ограничивая износ во время запуска и остановки двигателя.

То есть, в случае падения давления масла мы сразу же получаем огромное количество проблем, обусловленных возрастающим трением, перегревом и молниеносно увеличивающимся износом. Так что без датчика давления, контролирующего эффективность подачи моторного масла, нам никак не обойтись.

В этой связи давайте сразу расставим все точки над i и ответим на вопрос, мучающий многих автомобилистов: загорится ли аварийный индикатор на приборной панели из-за низкого уровня масла, если автомобиль не оснащен электронным измерителем этого уровня? Низкий показатель не всегда сразу же приводит к появлению аварийной сигнализации, но очень часто вызывает ситуации, когда она включается. Во многом эти ситуации взаимосвязаны: при недостаточном количестве моторного масла практически невозможно обеспечить требуемое давление, но падение давления не всегда связано с малым количеством масла и может быть обусловлено, например, неисправностями масляного насоса.

Если низкий уровень масла приводит к падению давления масла и датчик давления масла обнаруживает это, он может зажечь «гирлянду» и записать в памяти некоторые ошибки (об этом расскажем чуть ниже). Но полагаться исключительно на аварийную сигнализацию ни в коем случае нельзя. Проверка уровня масла должна осуществляться регулярно стандартным способом, по щупу. Особенно если есть подозрения, что движок его «поджирает».

Принцип работы

Автомобильные датчики давления моторного масла в основном даже сегодня представляют собой конструктивно немудреные устройства. Эта простота позволяет наделять их весьма приличным ресурсом – некоторые производители говорят даже о том, что он достигает срока службы автомобиля или двигателя. Однако так происходит далеко не всегда: датчики, как ни печально, все-таки часто ломаются значительно раньше.

Принцип работы сенсора элементарен. В нем используется мембрана или тензометрический элемент, реагирующий на изменения давления. При этом выходной сигнал, генерируемый датчиком и подаваемый либо блоку управления (сейчас преимущественно так), либо напрямую на приборную панель, может быть в зависимости от типа устройства и системы управления машиной аналоговым или цифровым.

Работает система в общем случае следующим образом. После включения зажигания, когда двигатель еще не запущен и давление масла отсутствует, контакты датчика замкнуты (существуют сенсоры и обратного принципа действия; как правило, в сложных системах, где их несколько, они отвечают за контроль избыточного давления). Из-за этого на приборной панели загорается хорошо всем известный индикатор низкого давления – пиктограмма с масленкой.

При запуске двигателя в дело вступает масляный насос, создающий необходимое давление. По достижении минимально допустимого давления холостого хода (для каждого двигателя индивидуально, но в среднем около 1,0-1,5 атм) контакты датчика размыкаются, и «масленка» на приборке должна погаснуть.

Соответственно, если индикатор продолжает гореть, значит, с системой что-то не в порядке. Впадать в панику не стоит. Это может говорить не только о том, что не в норме давление масла или его уровень, но и о том, что датчик пришел в негодность. Ситуация эта неприятная, но не трагическая.

Вот мы и подошли к основным симптомам неисправности датчика.

Основные симптомы

Мигающий индикатор давления масла. Когда аварийный индикатор давления масла на приборной панели постоянно мигает, а не горит или гаснет – это верный признак того, что датчик, как говорится «на подходе». То есть он еще работает, но уже сбоит и корректно свою функцию не выполняет.

В такой ситуации диагностику не стоит откладывать надолго. Потому что нет никакой уверенности в том, что датчик верно реагирует на изменение давления. Лучше сразу выполнить проверку и давления, и датчика. Причем в некоторых случаях жизнеспособность датчика еще можно восстановить. Но об этом чуть позже.

«Масленка» горит постоянно. Если после запуска двигателя индикатор давления масла не погас, как должен, первое что приходит в голову – падение давления. Но это также может быть и признаком поломки датчика. Поэтому вам нужно сразу же заглушить двигатель и проверить уровень моторного масла.

Если он в норме, а аварийная сигнализация не гаснет, велика вероятность поломки датчика. Диагноз не стопроцентный, но один из основных. Если не заняться этой проблемой незамедлительно, негативные последствия могут оказаться весьма неприятными.

И не забывайте: переизбыток моторного масла – это тоже плохо. Он тоже может привести к падению давления из-за прогрессирующего в таких ситуациях пенообразования. Для двигателя это также, мягко говоря, не во благо.

«Масленка» не загорается при включении зажигания. Редко, но такое тоже бывает. Это однозначный признак того, что датчик как-то хитро умер. Хотя, скорее всего, просто перегорела лампочка, что тоже не дело. С ее заменой тянуть не надо – механизм самодиагностики должен быть исправным.

Манометр на приборной панели сходит с ума или показывает неверные значения. Некоторые автомобили (в основном старых моделей или «как бы спортивные») имеют на приборной панели отдельный манометр для измерения давления моторного масла. Если он показывает «0», а уровень масла в норме, скорее всего, опять же что-то не так с датчиком.

Также об этом говорит хаотично дергающаяся, мечущаяся по всему циферблату стрелка измерителя или заведомо чрезвычайно высокие показания.

На приборной панели горит аварийный индикатор неисправности двигателя. Когда загорается стандартный Check Engine – это тоже может быть проявлением неисправности датчика. В этом случае стоит проверить память ошибок: диагностические коды неисправности в диапазоне P0520-P0524 сообщают о сбоях в цепи системы датчика давления масла.

Масляные подтеки в районе датчика. Этот признак не самый наглядный и первостепенный, но его тоже нельзя не упомянуть. С течением времени проминаются медные шайбы, корпусы датчиков растрескиваются и так далее. Все это приводит к образованию запотеваний в месте нахождения сенсора. Если они обнаружены, это также однозначное подтверждение неисправности датчика.

В зависимости от модели автомобиля места расположения сенсоров и их количество различаются. Обычно датчик один, монтируется на блоке или головке блока, рядом с масляным фильтром или масляным насосом, но их может быть и два, и даже три. И стоять какой-то из них может в районе картера или где-то еще.

Для определения точного места расположения устройства лучше не шариться под капотом с фонариком (чтоб случайно ничего не сорвать), а воспользоваться схемами каталога запчастей. По ним нахождение деталей определяется очень просто.

Разобравшись с симптомами поломок, обратимся к их причинам

Почему датчик выходит из строя

Причин поломки сенсоров давления масла может быть несколько. Самая стандартная – это, конечно же, износ. В процессе эксплуатации внутренние компоненты (мембрана, контакты и прочее) неизбежно приходят в негодность. Высокие температуры, вибрации и потоки масла – не самая благоприятная среда для продолжительной службы.

Как правило, датчики не ремонтопригодны, и если они умирают, то умирают навсегда. Но некоторые умельцы пытаются возвращать их к жизни. Однако это уместно только в отношении каких-то редких и дорогих образцов. Обычные датчики стоят вполне бюджетно и к дефицитным деталям не относятся.

Вторым по популярности виновником отказа и сбоев датчиков являются проблемы с электрикой. Тут возможно множество вариантов. Внутреннее короткое замыкание, повреждения цепи или жгута проводки, коррозия разъемов или просто их отгнивание и тому подобные неисправности. В этом случае иногда возможен ремонт. Опытные механики говорят, что до половины обращений на СТО с неисправностями датчиков обусловлены ржавыми контактами. После их очистки и обработки специальными составами датчики снова исправно функционируют.

Другие причины не столь сильно распространены, но тоже имеют место быть. Например, частая эксплуатация двигателей в режимах повышенных температурных нагрузок очень негативно сказывается на датчиках. Обычно сенсоры располагаются непосредственно на двигателе и потому готовы к повышенным температурам, но у любой готовности есть предел. Высокие температуры способны со временем серьезно повредить их уплотнения и электронные компоненты.

Не добавляют здоровья датчикам и механические воздействия. Удары по корпусу сенсора или разъемам (есть у наших умельцев такая забава: ты постучи по нему, и все пройдет), попадание дорожного мусора во время движения (некоторые датчики расположены в очень неблагоприятных местах), чрезмерная силовая нагрузка при монтаже или демонтаже и многие другие факторы быстро выводят их из строя.

Само моторное масло тоже может навредить датчику. С одной стороны, присутствующие в нем загрязнения или осадок приводят к коррозии и засорению – грязь блокирует каналы и вызывает либо спорадические сбои, либо полный отказ. С другой, резкие скачки давления масла на величины, превышающие возможности сенсора, в конечном итоге выведут его из строя.

Делай раз!

В заключении краткий алгоритм проверки и замены датчика – при достаточной сноровке и адекватном наборе инструментов, включающем манометр (лучше – специальный автомобильный комплектом с адаптерами), эти операции способен выполнить почти любой автомобилист.

Шаг 1: Остановите автомобиль на ровной площадке, откройте капот. Дайте двигателю остыть, наденьте защитные перчатки.

Шаг 2: Найдите датчик давления масла.

Мы уже написали выше, где он обычно располагается и как его можно найти. После обнаружения обязательно удостоверьтесь, что вам хватает места, чтобы получить к нему доступ для демонтажа без снятия каких-либо иных узлов и агрегатов. Если места нет, целесообразнее все прекратить и обратиться к профессионалам, потому что дилетанту лучше не браться за проведение в моторном отсеке современного автомобиля масштабных ремонтных работ.

Шаг 3: Отключите аккумулятор.

В целях безопасности перед любыми работами с бортовой электрикой и электроникой отключите аккумулятор.

Шаг 4: Отсоедините электрический разъем.

Отсоедините электрический разъем датчика. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить контакты, которые могут быть уже ржавыми и прикипевшими. Имейте в виду, что на разъеме, скорее всего, будут защелки или фиксаторы для обеспечения надежности крепления. Их надо будет аккуратно расслабить отверткой или любым подходящим инструментом. Снимая разъем, никогда не тяните за провода, держите разъем за корпус. Если он сразу не поддается, даже когда фиксаторы или защелки освобождены, очень осторожно покачайте его и попробуйте снять враскачку. Ни в коем случае не прикладывайте силу! Вы можете запросто его сломать.

Шаг 5: Снимите неисправный датчик.

Удалив разъем, можно приступать к выкручиванию датчика. Тут вам понадобится соответствующий торцевой или гаечный ключ. Держите наготове тряпку или салфетку, поскольку после извлечения датчика из отверстия может пойти моторное масло. Много его не будет, но все равно лишнюю грязь разводить незачем. Учтите, датчик может сильно прикипеть, поэтому опять же действуйте чрезвычайно аккуратно, но мощно, чтобы не свернуть датчику «голову».

Шаг 6: Осмотрите деталь

Оцените состояние датчика, разъема и контактов. Есть ли обширная коррозия, трещины, деформации или какие-либо иные повреждения? Ржавчину можно зачистить и обработать поверхность специальным составом. Как мы уже говорили, это часто возвращает датчику работоспособность.

Шаг 7: Проверьте давление масла.

Предварительно уточнив регламентированные значения давления моторного масла для двигателя вашего автомобиля, проведите проверку.

Шаг 8: Анализ

Если с давлением все в порядке – виноват во всем неисправный датчик. Вместо него установите новый. Если давление гуляет, значит, корень проблемы следует искать в других компонентах. За помощью лучше обратиться к профессионалам, а старый датчик можно вернуть на место.

Шаг 8: Установка датчика.

С установкой датчика в целом все ясно: действовать надо в обратной последовательности. Только обязательно перед тем, как вкрутить датчик, протрите чистой тряпкой место его расположения. Удалите масло, грязь и копоть. Если ставите старый датчик – почистите и его. На резьбу можно нанести немного герметика. Если у датчика была шайба, поставьте новую. Используйте динамометрический ключ для точной фиксации датчика в соответствии с регламентированным производителем моментом затяжки. Подключите разъем.

На этом работа окончена.