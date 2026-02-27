Эксперт «За рулем» указал, каких неприятностей ждать от Audi Q3 с пробегом.

© За рулем

Бытует мнение, что ликвидность немецких машин, как и «японцев», близка к рекордной – машины с пробегом падают в цене очень медленно. Но исключения есть, и они не единичны.

Самые явные из таковых называет в новой статье «За рулем» экспертСергей Зиновьев, перечисляя европейские кроссоверы в возрасте около 9 лет, которые сейчас можно приобрести с солидной скидкой. Только вот стоит ли? Один из примеров – Audi Q3 первого поколения в рестайлинге. Средняя цена этих машин, откатавших по 8-10 лет, – около 2 млн рублей, а простые версии с передним приводом можно найти и за 1,5 миллиона.

Впрочем, три четверти машин на вторичке – как раз полноприводные, а версии с МКП у нас не предлагали вовсе. Средний пробег таких «икс-третьих» – 129 тысяч км. Вроде бы «еще можно жить», но...

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Прекрасный автомобиль во всем, кроме двигателей и коробок передач. Дизеля нет, бензиновые турбомоторы 1.4 и 2.0 капризны, особого доверия не вызывают – ни надежностью, ни ресурсом. Роботы DQ250 и DQ500, видимо, тоже. Хотя оба – с «мокрыми» сцеплениями, и к 2015 году их уже излечили от основных болезней.

В принципе, кроссовер служит до пробегов 200-250 тысяч км. Но непонятно, какой ценой – в ремонте и обслуживании Audi может быть дороже родственного Тигуана. А с моторами и роботами что-нибудь наверняка придется делать.

Смущает еще и клиренс Audi Q3. Заявленные 170 мм в реальности – 160 мм. Для хэтчбека – неплохо, для кроссовера – мало.