Автоэксперт дал советы по выбору подержанной машины

Эксперт Григорий Братухин предупреждает: вторичный авторынок сейчас напоминает гору металлолома, где хорошее авто приходится искать чуть ли не с лупой, а нечестные продавцы придумали новые способы оставить покупателя и без денег, и без машины.

Самая опасная схема, по словам специалиста, – это покупка кредитного или залогового автомобиля. В этой ситуации радость от сделки может испариться в один миг, когда машину арестуют приставы или заберет банк.

Не менее рискованно брать идеальное на вид авто: продавец может ловко замаскировать проблемы с мотором или коробкой, и тогда бюджетный вариант превратится в бездонную бочку для вложений.

Эксперт советует не верить красивым картинкам в частных объявлениях, а тщательно проверять зазоры кузова, маркировку стекол и обязательно загонять машину на независимый сервис.

Особо он предостерегает от покупки бывших такси или автомобилей из каршеринга – это лотерея с почти гарантированным проигрышем, здесь техника изношена до предела. Даже с приходом китайских брендов и уходом привычных марок правила безопасности остаются старыми: проверка по базам, письменный договор (в сложных случаях – оформление через нотариуса) и диагностика помогут не остаться у разбитого корыта.