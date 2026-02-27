Почему иногда можно смешивать разные моторные масла

Смешивать моторные масла разной вязкости и тем более разных производителей - рискованный эксперимент, который может стоить двигателю ресурса и денег владельцу. Впрочем, в некоторых ситуациях это допустимо, рассказал "Российской газете" Артем Чальцев, директор по исследованиям и разработкам "Рольф Лубрикантс Восток".

© Российская Газета

Владельцы часто задаются вопросом: что будет, если долить в двигатель масло иной вязкости, чем указано в сервисной книжке или уже залито в мотор? Если мы на 100% уверены, что речь идет о маслах одного и того же производителя, что оба продукта оригинальные и относятся к одной серии, то, как правило, они базируются на одинаковом полимерном модификаторе вязкости и одном пакете присадок. В такой ситуации при смешении масел разных вязкостей фундаментально ничего плохого произойти не должно.

В то же время официальные рекомендации всех производителей смазочных материалов однозначны: моторное масло разрешается смешивать только с таким же маслом того же класса вязкости. Это связано с тем, что именно в таком случае гарантируется стабильная работа пакета присадок и предсказуемое поведение продукта в двигателе.

Несмотря на жесткость формальных рекомендаций, в реальной эксплуатации бывают ситуации, когда долить "стороннюю" вязкость - меньшее зло, чем продолжать путь на низком уровне масла. В такой ситуации для двигателя серьезных последствий, как правило, не наступает.

Например, допустимо однократно смешать масло 5W-30 с маслом 5W-40, если оба продукта - одной марки, одной линейки и с проверенным происхождением. В этом случае базовые компоненты и присадки у масел, скорее всего, совпадают, а значит, риск конфликтов и выпадения осадка минимален.

Главное условие - после такой "аварийной" доливки при первой возможности выполнить полноценную замену масла и фильтра, вернувшись к рекомендованному производителем автомобиля продукту.

Совсем иначе обстоит дело, когда автовладелец смешивает продукты разных производителей или даже разные линейки одного бренда. В этом случае уже нельзя быть уверенным, что используются одинаковые модификаторы вязкости и идентичные пакеты присадок.

Различия в химическом составе накладывают серьезные риски совместимости. Не исключены осадкообразование, нарушение стабильности масла, а также химический конфликт между присадками. В итоге страдает защита от износа, может ухудшиться моющая способность, измениться коэффициент трения и поведение масла при высоких и низких температурах.

Вопрос экономии в этом случае легко оборачивается преждевременным ремонтом двигателя, который многократно перекрывает выгоду от использования масла, оказавшегося под рукой, - отметил специалист.