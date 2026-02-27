Страх прошел: почему россияне перестали бояться "китайцев" с пробегом

Российский рынок подержанных автомобилей из Китая за год продемонстрировал качественный сдвиг. Если ранее такие машины воспринимались как компромиссное решение, то по итогам 2025 года они сформировали один из самых динамичных сегментов вторичного рынка.

Согласно данным аналитической компании "Автомаркетолог", продажи новых китайских легковых автомобилей в 2025 году составили около 865 тысяч единиц - на 26% меньше, чем годом ранее. Одновременно реализация подержанных машин китайских марок выросла на 42% - до 331 тысячи автомобилей. В совокупности объем сделок с брендами из КНР приблизился к 1,2 млн.

Таким образом, общий спрос на китайские автомобили существенно не снизился - он перераспределился в сторону вторичного сегмента, резюмирует "Автовзгляд". Если в 2024 году подержанные автомобили составляли примерно пятую часть сделок, то в 2025-м их доля приблизилась к одной трети.

Эксперты связывают эту динамику с несколькими факторами.

Во-первых, рынок получил достаточный практический опыт эксплуатации. Модели, активно продававшиеся в 2022-2024 годах, массово вышли на перепродажу. Владельцы успели оценить их надежность, стоимость обслуживания и остаточную стоимость. В числе наиболее востребованных на вторичном рынке - Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro, а также линейка Chery Tiggo 7 Pro.

Во-вторых, усилилось экономическое давление. Рост ключевой ставки, удорожание импорта и повышение цен на новые автомобили сделали вход в сегмент новых машин менее доступным. Подержанный китайский кроссовер стоимостью около одного миллиона рублей стал рациональной альтернативой при ограниченных бюджетах и дорогом кредитовании.

Третьим фактором стал психологический сдвиг. Появление ликвидного вторичного рынка снизило опасения по поводу дальнейшей перепродажи. Наличие устойчивого спроса и понятной ценовой динамики уменьшило риск потери стоимости, что повысило доверие к маркам в целом.

В результате китайские автомобили перестают восприниматься как временное решение в условиях ограниченного выбора. Они формируют собственную экосистему - с перепродажами, сервисной инфраструктурой и прогнозируемой остаточной стоимостью. Для дилеров это означает усиление конкуренции со стороны вторичного сегмента, для покупателей - расширение выбора и снижение рисков владения.