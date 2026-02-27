Как правильно выбрать моторное масло

Выбор моторного масла требует внимательного подхода, так как готовые советы могут не учитывать особенности конкретного автомобиля. Эксперты "Лукойл" подчеркивают, что основой выбора должны быть рекомендации автопроизводителя, указанные в руководстве по эксплуатации, включая допуски ACEA, API, ILSAC и корпоративные стандарты. Важно понимать, что современные спецификации обычно перекрывают старые, поэтому масло с более новым допуском, например API SQ вместо API SP, часто подходит. Класс вязкости по SAE J300 также должен соответствовать требованиям производителя, с учетом климатических условий и интенсивности эксплуатации. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Климатические условия играют ключевую роль при выборе вязкости. Первое число в обозначении, например 5W, указывает на поведение масла при низких температурах, а второе число, такое как 40, определяет высокотемпературную вязкость. В России распространены масла 5W-40, 5W-30 и 0W-20, причем для суровых зим предпочтительны классы 0W. Современная тенденция в автомобилестроении смещается в сторону маловязких масел, таких как 0W-20, для снижения расхода топлива, но их использование требует высоких технологий от производителя. Масла средней вязкости, например 5W-40, считаются универсальными и обеспечивают надежную защиту, в то время как высоковязкие продукты вроде 5W-50 применяются в спортивных автомобилях.

Интенсивность эксплуатации и пробег также влияют на выбор. Тяжелые условия, такие как короткие поездки, пыльная среда или некачественное топливо, могут сокращать срок службы масла, поэтому рекомендуется использовать масла с более высокой вязкостью, такие как 5W-40, и уменьшать интервалы замены вдвое, например с 10-15 тысяч до 5-7 тысяч километров. Для автомобилей с пробегом свыше 150-200 тысяч километров повышенная вязкость помогает компенсировать увеличенные зазоры в двигателе, предотвращая прорыв газов и образование отложений, что способствует продлению ресурса.

Эксперты "Лукойл" предлагают краткую инструкцию: сначала изучите руководство по эксплуатации для определения требуемых допусков и спецификаций, затем подберите класс вязкости с учетом климата, условий и пробега. Важно отдавать предпочтение проверенным брендам с развитой научно-исследовательской базой и опытом сотрудничества с автопроизводителями. Главное правило остается неизменным: решающее слово всегда за автопроизводителем, а руководство по эксплуатации служит основным ориентиром для выбора.